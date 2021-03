Vše, co víme o OnePlus 9 Pro, hodinkách a dalších produktech, které se představí příští týden

Už příští týden nás společnost OnePlus potěší třemi novými smartphony a navrch přihodí své první chytré hodinky. V uplynulém týdnu se okolo chystaných novinek objevila velká spousta informací, takže si je pojďme projít hezky popořadě.

OnePlus 9 Pro nadchne displejem

Začněme nejprve u nejvybavenějších smartphonů, kterými budou OnePlus 9 a 9 Pro. Již víme, že tyto telefony budou vybavené zbrusu novými fotoaparáty, o jejich ladění se postará fotografická legenda Hasselblad, novinek ale bude mnohem více.

Šéf značky Pete Lau například prozradil, že OnePlus 9 a 9 Pro se mohou těšit na nové AMOLED displeje typu LPTO, které budou schopné dynamicky měnit obnovovací frekvenci mezi 1 a 120 Hz. Díky tomu by mělo dojít k výrazně nižšímu vytěžování akumulátoru, zejména při zobrazování statických scén nebo při aktivním always-on displeji.

We led the industry in introducing high refresh rate displays, and now we’re leading in … low refresh rates. The #OnePlus9Series LTPO display can switch anywhere from 1-120 Hz, just when you need it. Fast, smooth, and lighter on your battery. pic.twitter.com/erOGmeSYzP — Pete Lau (@PeteLau) March 16, 2021

Displeje řady OnePlus 9 by také měli zaujmout vysokou obnovovací frekvencí dotykové vrstvy, která by měla být rychlejší než v případě aktuálních vlajkových lodí od Samsungu. Hodnotu frekvence zatím OnePlus drží v tajnosti.

Zobrazovač OnePlus 9 Pro má dále nabídnout Quad HD+ rozlišení a bude nativně podporovat 10bitové barvy. Jas bude možné měnit plynule v 8 192 krocích.

Účinné chlazení a ultrarychlé dobíjení

Přestože OnePlus 9 Pro bude vypadat jako klasický smartphone, neztratí se ani v konkurenci specializovaných herních telefonů. Samozřejmostí je výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 888, ke kterému OnePlus navíc přihodí účinné chlazení; mezigeneračně bude přidáno o třetinu více grafitu, výparníková komora dokonce naroste o 300 procent.

33% more graphite, 300% bigger vapor chamber, plus a combination of heat-dissipating materials. This is part of the engineering behind OnePlus Cool Play. It's one more way we make sure the #OnePlus9Series feels great in your hands. pic.twitter.com/KUt2h135Sm — Pete Lau (@PeteLau) March 17, 2021

Účinné chlazení se bude hodit i při nabíjení, které bude opět trhat v rámci značky rekordy. OnePlus 9 Pro bude mít ve svých útrobách akumulátor s kapacitou 4 500 mAh, kterou bude možné dobít kabelem za 29 minut, bezdrátově za 43 minut.

And while we're at it, if you want to talk about speed:

29 minutes to 100%, wired charging

43 minutes to 100%, wireless charging pic.twitter.com/zcw0wmPZAn — Pete Lau (@PeteLau) March 18, 2021

V druhém případě k tomu bude zapotřebí vlastnit originální bezdrátovou nabíječku OnePlus s výkonem 50 Wattů.

It's not just a design upgrade, but also gives you more options with third-party chargers. Wired, wireless, vertical, horizontal: this is the freedom to charge any way you want. pic.twitter.com/b1kmJyLPTP — Pete Lau (@PeteLau) March 18, 2021

Potěšující je, že bezdrátové nabíjení dostane vůbec poprvé i základní model OnePlus 9, byť v jeho případě bude dobíjecí výkon nižší.

OnePlus 9R: střední třída s vlastnostmi vlajkové lodě

I když na sebe strhávají pozornost především modely OnePlus 9 a 9 Pro, zajímavý by mohl být i poslední chystaný telefon OnePlus 9R. Má se jednat o model vyšší střední třídy, avšak podle šéfa značky nabídne vlastnosti vlajkových modelů, ovšem za dostupnější cenu – displej s perfektními zobrazovacími schopnostmi a vysokou obnovovací frekvencí nebo pohlcující schopnosti při hraní her.

Specifikace OnePlus 9R jsou zatím opředeny tajemstvím, proslýchá se však, že by tento telefon měl pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 690 spárovaný s 8 GB RAM. Dále bychom měli dostat 64Mpx fotoaparát a velký 5 000mAh akumulátor. Cenově by měl OnePlus 9R stát níže než současný OnePlus Nord.

OnePlus Watch: kruhový displej bez Wear OS

Poslední chystanou hardwarovou novinkou budou hodinky OnePlus Watch. I o nich jsme se v uplynulém týdnu dozvěděli několik zajímavých novinek, přičemž ta asi největší se týká operačního systému – OnePlus Watch nepoběží na dříve spekulovaném systému Wear OS, ale na vlastní platformě. OnePlus tento krok obhajuje tím, že jen tak mohou hodinky poskytnout plynulý a spolehlivý zážitek a zároveň nabídnout skvělou výdrž baterie.

From our start we’ve cared about the feel of our devices. So when it came to our first #OnePlusWatch, we chose to go beyond the ordinary and use a premium material never before seen in a smartwatch. Tune in on March 23 for more. pic.twitter.com/lXE2hXub9T — Pete Lau (@PeteLau) March 18, 2021

O OnePlus Watch rovněž víme, že se bude jednat o hodinky s kruhovým displejem a voděodolností. O výbavě zatím nemáme mnoho informací, oficiálně byla pouze prozrazena přítomnost snímače tepové frekvence a krokoměru.

Neoficiálně se můžeme údajně těšit na snímač okysličení krve, monitoring spánku a na interní 4GB paměť pro ukládání hudby. Spekuluje se rovněž o LTE variantě a ultrarychlém nabíjení, které má dobít interní baterii z nuly na sto za pouhých 20 minut. Hodinky mají být k dispozici v černé a stříbrné barvě.

Tisková konference OnePlus se odehraje v úterý 23. března v 15:00 našeho času.