Volkswagen odhalil datum představení elektrického mikrobusu ID Buzz

Koncept Volkswagen ID Buzz jsme mohli poprvé vidět už před pěti lety. Nyní to vypadá, že se konečně dočkáme představení produkční verze moderní reinkarnace této legendy od Volkswagenu. Informoval o tom sám CEO Volkswagenu Herbert Diess na Twitteru. A nebudeme čekat dlouho, protože ID Buzz by měl být odhalen už 9. března.

The legend returns on 03/09/22! pic.twitter.com/Q4hFyCN5mr — Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 6, 2022

Ikonický mikrobus od Volkswagenu se dočká své plně elektrifikované verze, nicméně od svých předchůdců se bude dost lišit. Už v loňském roce jsme mohli vidět snímky testovacího vozidla, které se prohánělo na německých okruzích při testech autonomního řízení. Celá přední maska se hodně změnila a auto ve výsledku připomíná spíše prodloužený Chevrolet Bolt.

Prodej vozu na evropském trhu by mohl začít ještě v roce 2022, přičemž v roce 2023 by se měl dostat i do USA. Levnější varianta by měla jít do prodeje s pohonem zadních kol a výkonem 200 koní. Nejvyšší model bude mít čtyřkolku i 100 koní navíc. K dispozici by měly být také tři velikosti baterií.

Zatím není jisté, jestli produkčním názvem zůstane označení ID Buzz. To se určitě hodí pro koncept, ale už ne tolik pro výsledný model. Nový elektrický mikrobus s možností autonomního řízení ale může pro Volkswagen znamenat velký pokrok kupředu.

V pozitivních scénářích by mohl následovat ikonické modely starších mikrobusů i klasického brouka. Po aféře s emisemi, která automobilce před pár lety značně zatopila, by mohlo uvedení nového mikrobusu se všemi moderními technologiemi jménu firmy hodně pomoci.