Vodafone útočí cenou. Velmi zajímavý tarif nabízí už za 300 korun

Vodafone zase předvedl velmi levný a přitom zajímavý mobilní tarif

Nenáročným zákazníkům servíruje 3,5 GB dat, neomezené volání a SMS

V akci do konce května přitom vyjde na sympatických 327 korun měsíčně

Operátor Vodafone se po čase „vytasil“ se zajímavou slevovou akcí na jeden ze svých základních tarifů. Těm prakticky nejméně náročným zákazníkům, dost možná seniorům či naopak juniorním zákazníkům s vůbec prvním tarifem, přijde k duhu jak neomezené volání + SMS, tak i slušná porce dat za cenu kolem tří stovek.

Vodafone: 3,5 GB za 3 stovky

Vodafone tento tarif inzeruje zejména na sociálních sítích a jako bannerovou reklamu různě po internetu, na jeho stránkách byste jej hledali marně. Součástí balíčku je pak neomezené volání i SMS do všech sítí, evropský roaming v ceně a 3,5 GB mobilních dat pro vaši libovolnou spotřebu.

Dle podmínek přímo na webu operátora platí tato limitovaná akce do 30. 5. Následně může být prodloužena, hrozí ale i to, že se k této slevě již nebudete moci dostat. Operátor bohužel na webu neinformuje o tom, jak dlouho dokáže tuto akční cenu garantovat.

Jde totiž o atypickou nabídku, která se vymyká běžným tarifům dle ceníku. Nejblíže je tomuto tarifu asi nabídka Red Basic Lite s 3 GB dat, neomezeným voláním a SMS. Ten však vyjde včetně DPH na 567 Kč měsíčně. Limitovaná nabídka s 3,5GB datovým balíčkem oproti tomu stojí bezmála polovinu, a sice 327 Kč měsíčně.

Konkurence není tak výhodná

Omezení spočívá v tom, že tarif není nabízen všem. Dle podmínek si jej mohou pořídit pouze noví zákazníci, přecházející například od konkurence, popřípadě stávající klienti s předplacenou kartou, kteří chtějí přejít na paušál.

Konkurence v tomto ohledu nenabízí žádnou zajímavější nabídku. U T-Mobilu zanedlouho končí akční tarif s 5 GB dat, nicméně kombinací 150 minut do všech sítí + 150 volných SMS. Ten byste ještě v těchto dnech pořídili za 345 Kč měsíčně s garancí na 60 měsíců. U O2 vyjde nejlevnější tarif na 349 Kč měsíčně a nabízí 3 GB dat, 120 minut do všech sítí a zcela zpoplatněné SMS zprávy. Je tak co do srovnání nejméně výhodný.