Vodafone má nové SIM karty. Jsou šetrnější k životnímu prostředí

Ačkoli se to nezdá, tak výroba a distribuce SIM karet není zrovna dvakrát ekologický byznys. Tuzemský operátor Vodafone si toho je vědom a začíná podnikat kroky, kterými snížit spotřebu plastu a papíru. Postupně dává do oběhu poloviční plastový a papírový nosič, což by mělo dle operátora ušetřit ročně 3 tuny plastu a 2,25 tun papíru, tedy ekvivalent 223 tun emisí oxidu uhličitého.

Pro představu – stejné množství emisí zbude po spálení 111 tun uhlí nebo je za rok vyprodukuje 50 automobilů. Tato iniciativa vychází z mateřské Vodafone Group, která jí na evropských trzích postupně nasazuje od roku 2019. Globálně tak dojde k úspoře zhruba 340 tun plastu ročně, což je například hmotnost tří plejtváků obrovských.

Při výrobě a přepravě jedné tuny plastu se navíc vyprodukuje až 15 tun oxidu uhličitého. Celková globální úspora plastů Vodafonu tedy zároveň přinese i snížení produkce oxidu uhličitého o více než 5 000 tun za rok. To je stejné množství emisí, které za rok a čtvrt vyprodukuje uhelná elektrárna.

„Dlouhodobě podporujeme řešení šetrná k přírodě. Snížení množství produkovaných plastů a papíru u SIM je navíc hmatatelné pro naše zákazníky, i když se pro ně z praktického hlediska nic nemění, protože velikost samotné karty zůstává stejná. Poloviční nosič SIM karty v novém hávu se jim dostane do rukou už od jara letošního roku,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu.

Vodafone plánuje pokračovat v nastoleném trendu a množství plastu a papíru bude redukovat dál. Postupně chce rozšířit virtuální SIM kartu, takzvanou eSIM. Ta by mohla do budoucna zcela nahradit plastové SIM karty. „Na konci roku 2020 jsme evidovali v naší síti zhruba 20 000 zákazníků s eSIM, současně došlo i k výraznému nárůstu prodejů eSIM smartphonů. Jejich podíl na celkových prodejích telefonů činil téměř 20%. S ohledem na vývoj trhu s eSIM zařízeními a plánovaným aktivitám Vodafonu věříme, že čísla budou dále narůstat,“ dodává Jana Bálková, produktová specialistka Vodafonu.