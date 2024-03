Vizitka podepsaná Stevem Jobsem? Nebudou vám stačit 4 miliony korun

V bostonské aukční síni RR Auction se dražila vizitka podepsaná Stevem Jobsem

Zájemce za ni zaplatil v přepočtu více než 4 miliony korun

Podle aukční síně se jedná o rekordní částku, kterou byl někdo ochotný zaplatit za podepsanou vizitku

Vlastnit doma kousek historie by chtěla asi většina z nás, obzvláště pokud by byl ten kousek spojený s historií jedné z nejcennějších společností na světě, Applu. Poměrně pravidelně se v aukčních síních objevují různé memorábilie spojené ať už přímo se samotným Applem, tak i jeho zakladateli Stevem Jobsem a Wozniakem. Poměrně nedávno se do dražby dostal například šek podepsaný Jobsem, za který zájemce zaplatil 66 tisíc dolarů (něco málo přes milion a půl korun). Tentokrát se v aukci bostonské síně RR Auction objevila jiná perla.

Milion a půl za podepsanou vizitku

Konkrétně šlo o vizitku podepsanou Stevem Jobsem v perfektní kondici, za kterou zájemce zaplatil přes 181 tisíc dolarů (cca 4,2 milionu korun). Vizitka pochází z roku 1983 a podle aukčního seznamu byla ověřena důvěryhodnou společností PSA, která se zabývá hodnocením stavu sběratelských produktů, nejčastěji kartiček.

Je na ní staré šestibarvové logo společnosti Apple a je na ní uvedena tehdejší adresa společnosti 10495 Bandley Drive v Cupertinu v Kalifornii. Jobs je uveden jako předseda představenstva společnosti Apple. Samotná vizitka je zapouzdřena v ochranném obalu, aby se její ohodnocený stav nezměnil. Aukční síň RR Auction se domnívá, že tento prodej stanovil novou rekordní cenu za podepsanou vizitku.

Jobs zemřel v roce 2011 ve věku 56 let. Po celou dobu své kariéry se zdráhal podepisovat, takže předměty s jeho podpisem se často prodávají za rekordně vysoké částky. V loňském roce se například v aukci prodal šek podepsaný Jobsem za více než 100 000 dolarů (cca 2,3 milionu korun). Není vyloučeno, že v budoucnu tato hranice padne a někdo bude ochotný zaplatit za předmět, který Steve Jobs prokazatelně držel v rukou, ještě vyšší částku.