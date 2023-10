Vizionářská konference pro studenty a jejich učitele Future Port Youth míří potřetí do Prahy

Technologie budoucnosti a témata s nimi spojená opět na jeden den ovládnout mezinárodní konferenci Future Port Youth. Ta již potřetí v řadě přiveze do Prahy světové špičky ve svém oboru, které mladým lidem předají svou vizi budoucnosti a zápal do technologií, pomocí kterých chtějí zlepšovat svět. Akce určená pro studenty středních a vysokých škol a jejich učitele se uskuteční v Praze 9. listopadu.

Konference se zaměřuje na inspiraci a rozvoj mladých studentů v oblasti inovací, technologií, podnikavosti a digitálních dovedností. Vychází z myšlenky populárního futuristického festivalu Future Port Prague. Letos poprvé proběhne pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Poodhalit potenciál technologií budoucnosti a zasít u mladých lidí semínko inspirace a odvahy – cíl konference Future Port Youth, která už 9. listopadu zamíří ke studentům středních a vysokých škol napříč Evropou. Zatímco v Praze se na místě akce zúčastní zhruba 150 studentů, dalších několik tisíc bude konferenci sledovat živě přímo ze svých tříd místo běžné výuky.

Organizátoři tak kopírují unikátní formát, který se osvědčil i v předešlých ročnících. „Umožňuje nám to dostat konferenci k co největšímu počtu studentů, kteří navíc mají společný prožitek se spolužáky a svými učiteli. Mohou tak dále nad tématy diskutovat a pracovat. V letošním roce očekáváme rekordní účast,” říká CEO a zakladatel Future Portu Martin Holečko.

Konference chce navázat na úspěchy z předchozích dvou ročníků, kterých se celkově zúčastnilo přes 100 škol z více než 20 zemí světa. Akce tak již zvládla oslovit přes 5000 studentů. „Účast na Future Port Youth doporučuji všem učitelům a školám, kteří mají zvídavé žáky a do svých hodin rádi přináší nové materiály, využívají badatelské přístupy, doplňují výuku o aktuální informace a hledají nové zdroje. Naši žáci si v minulém roce chválili výběr témat i prezentujících. Po každé přednášce jsme měli prostor reflektovat dané téma a často s ním pokračovali i v následujících hodinách. Žáci tak kromě podnětů pro budoucí kariéru získali i novou slovní zásobu a mohli analyzovat prezentační dovednosti řečníků. Obsah akce jsme tak dobře využili a převedli do praxe,” hodnotí minulý ročník Šárka Helebrant, třídní učitelka z pražského Gymnázia, Praha 6, Arabská 14, které se do akce každoročně zapojuje s dvěma stovkami studentů.

V letošním roce se mohou účastníci těšit na témata jako je Budoucnost s umělou inteligencí, Budoucnost jídla, Mobility či Dezinformací. Důležitými bloky budou také Technologie, které pomáhají a Studenti mění svět, zaměřené na témata udržitelnosti a podnikavosti. Konferencí účastníky stejně jako v loňském roce provede 18letá modelka, zpěvačka a moderátorka Tilly Lockey z Anglie, která v důsledku onemocnění meningokokovou septikemií kmene B přišla jako dítě o obě ruce.

Díky vývoji technologií ale získala pokročilé bionické protézy, které jí ulehčují samostatný život. Svůj handicap převedla Tilly ve výrazný rys své osobnosti, objíždí svět a šíří povědomí o tom, co lidem jako je ona mohou přinést inovace. Navíc přináší také inspiraci dalším mladým lidem s nelehkým startem do života.

Ocenění Future Port Awards 2023

Součástí letošní konference je nově i soutěž o nejlepší studentský projekt využívající technologie ke zlepšení světa, Future Port Awards 2023. Kritéria pozitivního dopadu projektů jsou odvozena od Cílů udržitelného rozvoje OSN. Vítěz získá odměnu v hodnotě 2000€ a bude pozván na vyhlášení cen do Prahy během konference. Do pilotního ročníku ocenění se přihlásilo přes 30 projektů ze zemí Evropy, Afriky i Asie, které vyhodnotí mezinárodní porota složená z řečníků a partnerů akce.

Zatímco přihlášky do soutěže jsou již uzavřeny na samotnou akci se mohou školy, studenti a učitelé, ale i zájemci ze široké veřejnosti, stále hlásit. Stačí se registrovat na webových stránkách Future Port Youth. Pro registrované studenty, učitele a školy je účast zcela zdarma. „Byli bychom rádi, aby se přihlásili i ty střední školy, které nejsou čistě technologicky zaměřené. Technologie dnes pronikají do všech oborů a je důležité, aby měli studenti přehled v tom, jak zrovna oni mohou využít jejich potenciál k tomu, aby ovlivnili svůj život i život nás všech k lepšímu,” říká Martin Holečko.

Za celou událostí stojí mezinárodní tým Future Port Youth složený ze studentů, učitelů a členů organizačního týmu Future Port. Akce se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podpořila ji finančně také Evropská Unie. Partnery jsou společnosti Etnetera Motion a Etnetera Activate.