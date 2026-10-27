TOPlist

Vivo X500 Pro Max překvapuje rekordní slevou, cenu srazíte o 9,5 tisíce

PR článek
PR článek 27. 10. 19:43
Chytrý telefon Vivo X500 Pro Max

Špičková optika Zeiss, 200Mpx teleobjektiv a ambice stát se nejlepším fotomobilem. Nové Vivo X500 Pro Max je tady a hned od začátku přichází s rekordní slevou a bonusem až 9 505 Kč. Společně s ním do předprodeje vstupuje také nové skládací Vivo X Fold6.

Profesionální fotovýbava

Stejně jako jeho předchůdce sází i nové Vivo X500 Pro Max na profesionální foto výbavu v čele s optikou Zeiss. Špičkový 50Mpx hlavní fotoaparát zachovává maximální detaily ve světlých i tmavých částech záběru, zatímco 200Mpx teleobjektiv Zeiss APO je ideální pro focení portrétů, akce i vzdálených scén. Kromě samotného telefonu jsou na výběr také dvě speciální edice s fotografickým příslušenstvím. Nejvyšší z nich nabídne kromě gripu s fyzickou spouští a ovládáním zoomu i dva profesionální telekonvertory s ekvivalentními ohnisky 200 a 400 mm.

Chytrý telefon Vivo X500 Pro Max

Ušetříte až 9 505 Kč

Mobil Pohotovost na novinku nabízí rekordní zvýhodnění až 9 505 Kč. To se skládá ze slevy až 6 505 Kč a výkupního bonusu 3 000 Kč. Ten navýší výkupní cenu vašeho stávajícího zařízení při pořízení nového telefonu. K tomu získáte 3letou záruku zdarma, u samostatných telefonů navíc také 90W nabíječku jako dárek.

Ceny po započtení slevy a výkupního bonusu:

Fotografickou výbavu doplňuje vlajkový 2nm procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro a baterie s kapacitou 6 750 mAh, u které nechybí podpora pro rychlé 90W drátové a 40W bezdrátové nabíjení. Potěší i prodloužená sedmiletá podpora bezpečnostních aktualizací.

Chytrý telefon Vivo X500 Pro Max

Přichází také skládací Vivo X Fold 6

Nově si můžete předobjednat také Vivo X Fold 6, které po rozevření nabídne velký 8,02palcový displej pro práci s více aplikacemi, sledování videí i prohlížení fotografií. Nezaostává ani ve fotografické výbavě – má 200Mpx hlavní fotoaparát Zeiss a periskopický teleobjektiv. Přidává také baterii s kapacitou 6 900 mAh. U Mobil Pohotovosti vychází po slevě a výkupním bonusu na 43 910 Kč (běžně 52 990 Kč), navíc se 100W nabíječkou jako dárkem a tříletou zárukou zdarma.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Samsung Galaxy Z Fold 8
Samsung opět útočí na iPhone Duo: v nové reklamě rýpe do jeho konstrukce
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 20:00
0
Xiaomi Smart Band 11 ve více barvách
Náramek Xiaomi Smart Band 11 dorazil do Evropy: oproti předchůdci o něco zdražil
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 19:00
0
Ilustrační snímek startupu Warhound
Geneticky upravení psi s vojenskou technikou? Startup má plán jako ze sci-fi
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
0
Skládací telefon Vivo X Fold 6
Vivo X Fold 6: známe českou cenu, právě teď dostanete slevu a 100W nabíječku
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 17:30
0

Kapitoly článku