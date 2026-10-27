Vivo X500 Pro Max překvapuje rekordní slevou, cenu srazíte o 9,5 tisíce

Špičková optika Zeiss, 200Mpx teleobjektiv a ambice stát se nejlepším fotomobilem. Nové Vivo X500 Pro Max je tady a hned od začátku přichází s rekordní slevou a bonusem až 9 505 Kč. Společně s ním do předprodeje vstupuje také nové skládací Vivo X Fold6.
Profesionální fotovýbava
Stejně jako jeho předchůdce sází i nové Vivo X500 Pro Max na profesionální foto výbavu v čele s optikou Zeiss. Špičkový 50Mpx hlavní fotoaparát zachovává maximální detaily ve světlých i tmavých částech záběru, zatímco 200Mpx teleobjektiv Zeiss APO je ideální pro focení portrétů, akce i vzdálených scén. Kromě samotného telefonu jsou na výběr také dvě speciální edice s fotografickým příslušenstvím. Nejvyšší z nich nabídne kromě gripu s fyzickou spouští a ovládáním zoomu i dva profesionální telekonvertory s ekvivalentními ohnisky 200 a 400 mm.
Ušetříte až 9 505 Kč
Mobil Pohotovost na novinku nabízí rekordní zvýhodnění až 9 505 Kč. To se skládá ze slevy až 6 505 Kč a výkupního bonusu 3 000 Kč. Ten navýší výkupní cenu vašeho stávajícího zařízení při pořízení nového telefonu. K tomu získáte 3letou záruku zdarma, u samostatných telefonů navíc také 90W nabíječku jako dárek.
Ceny po započtení slevy a výkupního bonusu:
- X500 Pro Max 256 GB – 34 133 Kč (běžně 39 990 Kč)
- X500 Pro Max 512 GB – 35 841 Kč (běžně 42 990 Kč)
- X500 Pro Max Photographer Kit 512 GB – 40 166 Kč (běžně 48 990 Kč). Speciální edice s gripem, 200mm telekonvertorem a 90W nabíječkou.
- X500 Pro Max Professional Creator Kit 1 TB – 51 485 Kč (běžně 60 990 Kč). Ultimátní balení s fotografickým gripem, 200mm i 400mm telekonvertorem a 90W nabíječkou.
Fotografickou výbavu doplňuje vlajkový 2nm procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro a baterie s kapacitou 6 750 mAh, u které nechybí podpora pro rychlé 90W drátové a 40W bezdrátové nabíjení. Potěší i prodloužená sedmiletá podpora bezpečnostních aktualizací.
Přichází také skládací Vivo X Fold 6
Nově si můžete předobjednat také Vivo X Fold 6, které po rozevření nabídne velký 8,02palcový displej pro práci s více aplikacemi, sledování videí i prohlížení fotografií. Nezaostává ani ve fotografické výbavě – má 200Mpx hlavní fotoaparát Zeiss a periskopický teleobjektiv. Přidává také baterii s kapacitou 6 900 mAh. U Mobil Pohotovosti vychází po slevě a výkupním bonusu na 43 910 Kč (běžně 52 990 Kč), navíc se 100W nabíječkou jako dárkem a tříletou zárukou zdarma.