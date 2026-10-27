Vivo X Fold 6: známe českou cenu, právě teď dostanete slevu a 100W nabíječku

- Vivo X Fold 6 s 512GB úložištěm bude v Česku stát 52 999 Kč, zaváděcí sleva cenu sníží o dva tisíce
- Předobjednávky začínají dnes, prodej odstartuje 16. listopadu
O příchodu skládacího Viva X Fold 6 do České republiky už víme delší dobu, dosud ale chyběla cena a konkrétní termín prodeje. Obojí přinesl dnešní event na Tenerife, na který dostala pozvánku také naše redakce. Varianta s 512GB úložištěm bude stát 52 999 Kč. Při zahájení prodeje ovšem půjde pořídit levněji a součástí nabídky bude také nabíječka zdarma.
Česká cena a startovní nabídka
Předobjednávky se otevírají dnes, 27. října, samotný prodej začne 16. listopadu. Ke standardní ceně 52 999 Kč se při zahájení prodeje váže sleva 2 000 Kč, takže telefon vyjde na 50 999 Kč. Zákazníci navíc dostanou 100W nabíječku zdarma.
Další možností, jak pořizovací náklady snížit, bude výkupní bonus až 3 000 Kč. Jeho maximální výši je ale potřeba odlišovat od přímé slevy při zahájení prodeje. Jde o samostatné zvýhodnění spojené s výkupem starého zařízení.
Česká cena tak konečně nahrazuje dřívější odhady, které počítaly s částkou přes 40 tisíc korun. Za více než padesát tisíc dostanou zájemci skládačku s 512GB úložištěm, velkou baterií a trojicí zadních fotoaparátů vyvinutých ve spolupráci se společností Zeiss.
Sedmitisícová baterie a dva velké displeje
X Fold 6 se při svém dřívějším představení nesnažil získat pozornost rekordně tenkým tělem. Větší důraz klade na výbavu, především na křemíkovo-uhlíkový akumulátor s kapacitou 7 000 mAh. Podporuje 80W nabíjení kabelem a 40W bezdrátové dobíjení, nechybí ani reverzní nabíjení v obou podobách. Přibalená 100W nabíječka tedy poskytne výkonovou rezervu, telefon samotný kabelem využije nejvýše 80 W.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 157,2 × 145,7 × 4,8 mm (otevřený), 157,2 × 74,3 × 9,9 mm (zavřený), hmotnost: 228 g, zvýšená odolnost: IP58/IP59
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Na vnější straně je 6,51″ LTPO AMOLED displej s rozlišením 1 120 × 2 528 pixelů. Po rozevření se zpřístupní 8,02″ LTPO AMOLED panel s rozlišením 2 312 × 2 504 pixelů. Oba podporují obnovovací frekvenci až 120 Hz, HDR10+ a Dolby Vision. Vnější obrazovka má podlouhlý poměr stran 20:9, vnitřní se blíží čtverci.
Výkon obstarává 3nm procesor MediaTek Dimensity 9500 Super. Do další výbavy patří Wi-Fi 7, NFC, stereo reproduktory, infračervený port a USB-C 3.2. Čtečka otisků prstů je součástí vypínacího tlačítka, konstrukce splňuje stupně odolnosti IP58/IP59.
200Mpx fotoaparát a možnost připojit telekonvertor
Druhým podstatným lákadlem je fotografická sestava. Hlavní fotoaparát má rozlišení 200 Mpx, snímač o velikosti 1/1,4″ a optickou stabilizaci. Doplňuje jej 50Mpx širokoúhlý fotoaparát se záběrem 119° a 50Mpx periskopický teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením a vlastní optickou stabilizací.
O zpracování obrazu se stará čip Vivo BlueImage V3+, video lze natáčet až v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu. Fotografickou výbavu rozšiřuje také podpora přídavného telekonvertoru Zeiss Telephoto Extender Gen 2 s 2,35násobným optickým zvětšením a výslednou ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 200 mm.
Právě slušná výdrž a fotoaparáty patří k hlavním důvodům, proč X Fold 6 sledovat i po oznámení poměrně vysoké české ceny. Jak se tato výbava osvědčí při každodenním používání, ale ukáže až redakční test, který na SMARTmanii vyjde už zítra.