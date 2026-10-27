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Vivo X Fold 6: známe českou cenu, právě teď dostanete slevu a 100W nabíječku

Jiří Hrma
Jiří Hrma 27. 10. 17:30
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Skládací telefon Vivo X Fold 6
  • Vivo X Fold 6 s 512GB úložištěm bude v Česku stát 52 999 Kč, zaváděcí sleva cenu sníží o dva tisíce
  • Předobjednávky začínají dnes, prodej odstartuje 16. listopadu

O příchodu skládacího Viva X Fold 6 do České republiky už víme delší dobu, dosud ale chyběla cena a konkrétní termín prodeje. Obojí přinesl dnešní event na Tenerife, na který dostala pozvánku také naše redakce. Varianta s 512GB úložištěm bude stát 52 999 Kč. Při zahájení prodeje ovšem půjde pořídit levněji a součástí nabídky bude také nabíječka zdarma.

Česká cena a startovní nabídka

Předobjednávky se otevírají dnes, 27. října, samotný prodej začne 16. listopadu. Ke standardní ceně 52 999 Kč se při zahájení prodeje váže sleva 2 000 Kč, takže telefon vyjde na 50 999 Kč. Zákazníci navíc dostanou 100W nabíječku zdarma.

Vivo X Fold 6 a řada Vivo X500 míří na český trh
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Další možností, jak pořizovací náklady snížit, bude výkupní bonus až 3 000 Kč. Jeho maximální výši je ale potřeba odlišovat od přímé slevy při zahájení prodeje. Jde o samostatné zvýhodnění spojené s výkupem starého zařízení.

Česká cena tak konečně nahrazuje dřívější odhady, které počítaly s částkou přes 40 tisíc korun. Za více než padesát tisíc dostanou zájemci skládačku s 512GB úložištěm, velkou baterií a trojicí zadních fotoaparátů vyvinutých ve spolupráci se společností Zeiss.

Sedmitisícová baterie a dva velké displeje

X Fold 6 se při svém dřívějším představení nesnažil získat pozornost rekordně tenkým tělem. Větší důraz klade na výbavu, především na křemíkovo-uhlíkový akumulátor s kapacitou 7 000 mAh. Podporuje 80W nabíjení kabelem a 40W bezdrátové dobíjení, nechybí ani reverzní nabíjení v obou podobách. Přibalená 100W nabíječka tedy poskytne výkonovou rezervu, telefon samotný kabelem využije nejvýše 80 W.

Hardwarové parametry Vivo X Fold 6

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Mediatek Dimensity 9500 Super, octa-core, 1× 4,21 GHz C1-Ultra + 3× 3,5 GHz C1-Premium + 4× 2,7 GHz C1-Pro, GPU: Mali-G1 Ultra MC12, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 157,2 × 145,7 × 4,8 mm (otevřený), 157,2 × 74,3 × 9,9 mm (zavřený), hmotnost: 228 g, zvýšená odolnost: IP58/IP59

Displej, konektivita a baterie

8,02" + 6,51", LTPO AMOLED, rozlišení: 2312 × 2504 px, 1120 × 2528 px (cover displej)
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200,5 Mpx, f/1.68, 1/1.4", PDAF, OIS, druhý: 50,3 Mpx, teleobjektiv, f/2.57, 70mm, 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50,1 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 119˚, 1/2.76", 0.64µm, PDAF, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.4, 21mm, 1/3.6", 0.7µm, cover kamera 20 Mpx, f/2.4, 21mm, 1/3.6", 0.7µm, HDR, Full HD video
Kompletní specifikace

Na vnější straně je 6,51″ LTPO AMOLED displej s rozlišením 1 120 × 2 528 pixelů. Po rozevření se zpřístupní 8,02″ LTPO AMOLED panel s rozlišením 2 312 × 2 504 pixelů. Oba podporují obnovovací frekvenci až 120 Hz, HDR10+ a Dolby Vision. Vnější obrazovka má podlouhlý poměr stran 20:9, vnitřní se blíží čtverci.

Výkon obstarává 3nm procesor MediaTek Dimensity 9500 Super. Do další výbavy patří Wi-Fi 7, NFC, stereo reproduktory, infračervený port a USB-C 3.2. Čtečka otisků prstů je součástí vypínacího tlačítka, konstrukce splňuje stupně odolnosti IP58/IP59.

200Mpx fotoaparát a možnost připojit telekonvertor

Druhým podstatným lákadlem je fotografická sestava. Hlavní fotoaparát má rozlišení 200 Mpx, snímač o velikosti 1/1,4″ a optickou stabilizaci. Doplňuje jej 50Mpx širokoúhlý fotoaparát se záběrem 119° a 50Mpx periskopický teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením a vlastní optickou stabilizací.

O zpracování obrazu se stará čip Vivo BlueImage V3+, video lze natáčet až v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu. Fotografickou výbavu rozšiřuje také podpora přídavného telekonvertoru Zeiss Telephoto Extender Gen 2 s 2,35násobným optickým zvětšením a výslednou ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 200 mm.

Právě slušná výdrž a fotoaparáty patří k hlavním důvodům, proč X Fold 6 sledovat i po oznámení poměrně vysoké české ceny. Jak se tato výbava osvědčí při každodenním používání, ale ukáže až redakční test, který na SMARTmanii vyjde už zítra.

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Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

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