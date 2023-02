Vivo nezahálí! Konkurenci pro Galaxy S23 představí Čechům už za tři týdny

Vivo oficiálně potvrdilo, že se svou modelovou řadou Vivo X90 vyráží mimo čínský trh

Do České republiky dorazí model Vivo X90 Pro, představen bude 22. února

Čínské Vivo již brzy dorazí do Evropy (i do zbytku světa) s řadou vlajkových telefonů X90. Konkrétně půjde o základní model, který bude k mání v Indii, Thajsku, Malajsii, Hong Kongu a na Tchaj-wanu, a vylepšený Vivo X90 Pro, jenž dorazí na dalších 13 trhů, a to včetně České republiky. Vrcholné Vivo X90 Pro+ bohužel za hranice Číny nemíří.

Informaci potvrzenou z oficiálního zdroje zveřejnil server GSMArena, nicméně i naše redakce dostala pozvánku na lokální představení Vivo X90 Pro, které se uskuteční 22. února. Podle všeho se smartphone bude v ČR prodávat pouze v černé koženkové variantě a v konfiguraci 12/256 GB.

Jak bylo naznačeno, Vivo X90 Pro byl již v listopadu představen v Číně. Nabízí třeba 6,78″ AMOLED obrazovku s rozlišením 1 260 × 2 800 pixelů, výkonný 4nm čipset Dimensity 9200 od MediaTeku či 4870mAh baterii s rychlým 120W nabíjením. Na zádech má trio fotoaparátů: 50,3Mpx hlavní s OIS a laserovým autofokusem, 12Mpx širokoúhlý se záběrem 108° a 50Mpx s 2× bezztrátovým přiblížením.

Hardwarové parametry Vivo X90 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: MediaTek Dimensity 9200, octa-core, 1× 3,05 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Arm Immortalis-G715, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,1 × 74,5 × 9,3 mm, hmotnost: 214,85 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1260 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4870 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.75, 23mm, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 50 Mpx, f/1.6, 50mm, 1/2.4", 0.7µm, no AF, 2× optický zoom, OIS, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 108˚, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.45, 24mm, 1/2.8", 0.8µm, 4K video, HDR Kompletní specifikace

Oficiální cenu v korunách aktuálně neznáme. V Číně se model X90 Pro s pamětí 12/256 GB prodává za 5 499 jüanů, tedy asi 21 500 Kč včetně DPH podle aktuálního kurzu. Počítejme ale spíš s vyšší částkou.