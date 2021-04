Vivo nesmí do letadla. U některých modelů hrozí samovznícení

Čínská společnost Vivo se poslední měsíce snaží výrazněji prosadit na světových trzích. Zařízení se ale k zákazníkům musí nějak dostat a nejjednodušší formou přepravy je pochopitelně letadlo. Za normálních okolností se jedná o formalitu, nicméně Vivo zažilo tento víkend nepříjemnou komplikaci, která dává vzpomenout na starší případ Samsungu a jeho nechvalně proslulého smartphonu Galaxy Note 7.

Telefony Vivo Y20, které měly původně namířeno do Bangkoku, se do své cílové destinace bohužel nedostaly. Když Vivo chtělo na letišti v Hongkongu naložit do letadla celou zásilku svých telefonů, znenadání celá bedna začala hořet. Naštěstí se nikomu nic nestalo, nicméně hasiči bojovali s ohněm více než 40 minut.

Reakce přepravců na sebe nenechala dlouho čekat – celá řada z nich okamžitě zakázala přepravu na palubě svých letadel, v čele s takovými jmény, jako Lufthansa Cargo, Go Air, Garuda, IAG Cargo nebo Cathay Pacific. V případě komerčních letů se prozatím Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) neodhodlala k žádnému radikálnímu kroku a prozatím vyčkává.

Ředitel IATA David Brennan pro web The Loadstar řekl: „IATA se zaměřuje na zkoumání přepravy nebezpečných materiálů, jako jsou lithiové baterie, na palubách letadel. Incident, který se odehrál v Hongkongu, je momentálně vyšetřován a bylo by předčasné dělat jakákoli opatření.“

Tento incident má potenciál značně poškodit rychlý růst značky Vivo na světových trzích. Pokud by se významnější dopravci shodli na tom, že Vivo na paluby jejich letadel nesmí, pro Vivo tím vzrostou náklady na dopravu, což se jistě promítne do koncových cen pro zákazníky, nemluvě o poškození dobrého jména.