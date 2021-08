Věříte infotainmentu, nebo raději smartphonu? Zajímá nás, co používáte v autě

Chytré technologie jsou v případě automobilů tak trochu Achillova pata. Automobilky s moderní technikou pracují trochu jinak, než jak jsme zvyklí u chytrých telefonů, obzvláště pokud jde o rychlost nasazování nejnovějších trendů do praxe. Ačkoli se v posledních letech na tuto oblast výrobci automobilů zaměřili, stále to v mnohých případech není to pravé ořechové.

Jako konkurence na toto pole před několika lety vstoupila také dvojice velkých technologických hráčů – Google se svým Android Auto a Apple a jeho CarPlay. Tyto služby nahrazují vestavěné infotainmenty automobilek alternativou, která je v mnoha případech výrazně lepší než původní řešení.

Jakou technologii používáte ve svém automobilu? Android Auto/Apple CarPlay (48%, 20 hlasů)

Stačí mi smartphone v držáku a navigace (36%, 15 hlasů)

Infotaiment výrobce (12%, 5 hlasů)

Používám pouze klasické rádio (2%, 1 hlasů)

Jiné řešení (napište do komentářů) (2%, 1 hlasů) Celkem hlasovalo: 42 uživatelů

Nás nicméně zajímá, co ve svém automobilu používáte vy. Sázíte na infotainment vozu, Android Auto/CarPlay, či dokonce na vlastní smartphone v držáku? Nebo jste „stará škola“ a nedáte dopustit na tradiční rádio? Hlasujte v anketě nebo nám dejte vědět do komentářů.