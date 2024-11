Velká otočka. Google údajně končí s tablety a přemýšlí o noteboocích s Androidem

Google údajně zařízl vývoj svého příštího tabletu

Namísto něj bychom se mohli dočkat Pixel notebooku

Počítač by měl namísto ChromeOS překvapivě pohánět Android

Zatímco v minulých letech byl u Googlu hardware spíše okrajovou záležitostí, loni americká firma pořádně „kopla do vrtule“. Na vývojářské konferenci I/O 2023 ukázala nové smartphony (včetně ohebného Pixelu Fold), hodinky, sluchátka a tablet spolupracující s chytrým reproduktorem. Chvíli se zdálo, že Google bude chtít vstoupit takřka do každé myslitelné kategorie mobilních zařízení, nyní to ale vypadá, že minimálně jedno odvětví americký gigant opustí.

První Pixel Tablet byl možná zároveň poslední

Podle zdrojů serveru Android Authority to vypadá, že Google zcela zanevřel na oblast tabletů, přičemž tento „případ“ měl v tomto týdnu zajímavý vývoj:

Nejprve se totiž objevily informace o druhé generaci Pixel Tabletu – hovořilo se o čipsetu Tensor G4/G5, lepším fotoaparátu, zbrusu novém klávesnicovém krytu a variantě s 5G modemem.

Následně pak přišla zpráva o tom, že Google zařízl vývoj Pixelu Tablet 3, což by znamenalo, že chystaný Pixel Tablet 2 by mohl být jakousi labutí písní tabletů od Google.

Poslední zprávou z tohoto týdne je, že Google ve skutečnosti „nezařízl“ Pixel Tablet 3, ale Pixel Tablet 2.

Poslední informace má být podle Android Authority důvěryhodná a smysluplnější – proč by Google rušil třetí generaci, když druhá ještě nespatřila světlo světa? Otázkou pouze zůstává, zda americký gigant pouze přeskakuje aktuálně rozpracovaný model, nebo kompletně opouští celé odvětví. Pravděpodobnější je prý druhá varianta, Mishaal Rahman z Android Authority tvrdí, že Pixel Tablet 2 byl zrušen z obav, že nemá naději na prodejní úspěch.

Dočkáme se Pixel notebooku?

Google ale možná neopustí svět tabletů bez náhrady. V tomto týdnu se totiž objevila spekulace o tom, že rodina zařízení Pixel by mohla být obohacena o notebook, který by mohl konkurovat prémiovým zařízením jako jsou MacBook Pro, Dell XPS nebo Microsoft Surface Laptop. Počítač od Googlu je údajně vyvíjen pod kódovým označením Snowy a do prodeje má jít jako Google Pixel Laptop.

Velkou zajímavostí je, že počítač od Googlu nemá pohánět systém ChromeOS, ale Android. To koresponduje s další čerstvou spekulací o tom, že Google chce systém ChromeOS zadupat do země a nahradit jej Androidem. Na druhou stranu zdroje tvrdí, že tato změna má být provedena proto, aby se Google prosadil v kategorii prémiových tabletů. Jde tato zpráva přímo proti předchozí informaci o zrušeném Pixel Tabletu 2? Nemusí. Je totiž možné, že Google chystá větší změnu svého portfolia, ve kterém budou mít místo pouze prémiové tablety a počítače s vyšší přidanou hodnotou (a marží).