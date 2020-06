Vědci vyvinuli robotickou paži. Má takovou sílu, že dokáže prorazit zeď

Akademici z kanadské Université de Sherbrooke ve spolupráci se společností Exonetik vyvinuli nositelnou robotickou paži, která je schopná prorazit zeď. Má ale i jiná využití. Tvůrci se s ní nedávno pochlubili na prestižním akademickém fóru International Conference on Robotics and Automation.

Hydraulické zařízení, které se připevňuje k popruhu kolem pasu, disponuje třemi stupni volnosti, dokáže se pohybovat rychlostí až 3,4 m za sekundu a uzvedne předměty o váze až 5 kg. Není nikterak těžké, váží něco přes 4 kg (tedy zhruba stejně jako lidská paže). Jak ukazuje video níže, dokáže mimo jiné prorazit zeď nebo pracovat s různými předměty.

Funkčnost paže je nicméně v současné podobě limitovaná – patrně největší nevýhodou je to, že její uživatel je „připoután“ k velkému a neprakticky těžkému napájecímu systému, čímž je omezena jeho pohyblivost. Dalším problémem je to, že zařízení musí ovládat druhý člověk – pomocí jeho zmenšené verze.

Podle tvůrců by se však napájecí zdroj mohl časem zmenšit a přesunout do batohu na záda uživatele a senzory by paži mohly umožnit vykonávat jednoduché úkony autonomně (např. podávat různé nástroje).

Cílem projektu je „napodobit činnost lidské paže ve velkém množství průmyslových a domácích aplikací“. I když paže zatím nefunguje dokonale, ukazuje, jaké problémy jsou s těmito zařízeními spojeny.