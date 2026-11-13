Včelařka si s pomocí AI postavila vlastní aplikaci a vyhrála s ní AppParade

- Vítězný CoolÚl propojuje včelařský deník se satelitními a zemědělskými daty o okolních plodinách
- Druhý skončil simulátor syntetické české populace Simkind, třetí dopravní aplikace Catch
- Šéf pořádajícího studia MeguMethod varuje, že levnější vývoj může svádět k nekonečnému přidávání funkcí
O vítězi 38. ročníku AppParade rozhodlo 11. listopadu publikum v pražském Biu Oko. Samotné „udělali jsme to pomocí AI“ letos nestačilo, projekty měly mít za sebou fázi prototypu a první lidi, kteří je používají.
Deník pro úly se satelitními daty
CoolÚl vytvořila včelařka Pavlína Rochová. Aplikace slouží jako deník, do kterého se zapisují úly, prohlídky, zdravotní stav včelstev nebo ošetření proti kleštíkovi. K tomu přidává zemědělská a satelitní data, takže včelař vidí, co roste kolem jeho stanovišť, a dostane odhad možné snůšky.
Zajímavý je taky způsob, jakým CoolÚl vzniká. Rochová ho vyvíjí sama přes vibe coding, tedy tak, že umělé inteligenci popisuje, co potřebuje, a ta za ni píše kód. Přesně na tom pořadatelé letošní ročník postavili: AI pomáhá lidem z praxe převést vlastní zkušenosti do nástroje, na který by jinak potřebovali vývojáře.
Syntetičtí Češi a opravené jízdní řády
Druhé místo obsadil Simkind. Podle tvůrců pracuje s více než 250 tisíci syntetických profilů obyvatel Česka postavených na veřejných demografických a socioekonomických datech. Pomocí jazykových modelů a statistiky simuluje, jak by tito lidé mohli reagovat na nový produkt, cenu, komunikaci nebo společenskou změnu. Firmy, agentury a obce si tak mají ověřit první hypotézy ještě předtím, než zaplatí výzkum se skutečnými respondenty.
Třetí skončil Catch, aplikace pro veřejnou dopravu. Vyhledává spojení, radí, kdy vyrazit, přidává hlášení ostatních cestujících a nevidomým pomáhá nastoupit do správného spoje. Umělá inteligence tu dře hlavně v zázemí, kam cestující nevidí. Opravuje jízdní řády a řeší nesoulad mezi daty z různých zemí. Catch totiž kromě Prahy funguje i ve Stockholmu, Chicagu nebo New Yorku.
Zbylou sedmičku finalistů tvořily projekty AI bodyguard, Trigon AI, GymBro, Angelcam, Audio průvodce Tripomatic, Boost.space Agent OS a FinID.
Past nekonečného vývoje
Vratislav Zima, CEO a spoluzakladatel pořádajícího studia MeguMethod, ve svém vystoupení řešil, co se mění, když je vývoj levnější a rychlejší. „Čím nižší je bariéra tvorby, tím důležitější je product thinking: komu produkt skutečně pomáhá, jaký problém řeší, jestli ho lidé opravdu chtějí používat a jestli má šanci dlouhodobě fungovat,“ říká Zima.
Snadné přidávání dalších funkcí podle něj může tvůrce odvést od hlavní hodnoty produktu a oddálit jeho uvedení mezi lidi. Rychlost od AI má proto cenu hlavně tehdy, když díky ní přijde zpětná vazba dřív. Na rok 2027 čeká menší týmy, větší přesah mezi rolemi a automatizaci celých firemních procesů.