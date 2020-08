Válka Epic vs. Apple graduje. Tvůrci Fortnite mohou přijít o vývojářský účet

V minulém týdnu se herní vývojářské studio Epic Games pustilo do otevřené bitvy s Apple a Google. Společnost záměrně porušila zásady obchodů App Store a Play Store tím, že potichu do populární hry Fortnite propašovala vlastní platební systém a obešla tak povinné odvádění 30% poplatků provozovatelům obchodu. Hra Fortnite byla z obchodů aplikací okamžitě odstraněna a Epic podal na Apple i Google žalobu. Firma z Cupertina ale nyní vyrazila do protiútoku.

Odstraněním Fortnite z App Store tento případ zdaleka nekončí, podle Epicu údajně Apple chystá mnohem drastičtější opatření. Po přezkoumání činností vývojářského studia v rámci Apple Developer Program narazil Apple na několikanásobné porušení licenční smlouvy a stanovil ultimátum: pokud Epic do 28. srpna neprovede nápravu, zablokuje mu vývojářský účet a připraví jej o veškerý přístup k vývojářským nástrojům nezbytný pro vytváření softwaru na jablečné systémy.

