V San Franciscu začaly jezdit první taxíky bez řidiče. Taxametry mají vypnuté

Zaměstnanci americké společnosti Cruise, spadající pod koncern General Motors, už brzy budou křižovat ulice kalifornského San Francisca v autonomních taxi vozech, které společnost vyvíjí. Služby nové taxislužby budou k dispozici i pro veřejnost a dle slov firmy nechají její „robotaxikáři“ Cruise ještě nějaký čas vypnuté taxametry a po městě tak bude ještě nějaký čas zdarma.

První osobou, která se autonomním taxíkem svezla, byl spoluzakladatel a prezident společnosti Cruise Kyle Vogt, který se o zážitku nezapomněl pochlubit svým sledujícím na Twitteru. „V pondělí kolem 23:00 jsme poprvé pustili náš autonomní automobil do plného provozu. Předtím jsme prováděli testy vždy jen s naším člověkem, který seděl na místě řidiče nebo pasažéra. Taxi vůz jsme vypustili do ulic města, kde měl čekat na zakázku. V 23:20 hod. jsem si vůz přivolal přes aplikaci Cruise a objednal si první cestu. Po několika minutách ke mně náš autonomní vůz přijel a zastavil. Nikdo v něm nebyl. Pak už stačilo jen to, abych zmáčknul tlačítko Zahájit jízdu, a taxi se plynule zařadilo zpátky do provozu,“ popisuje svou první zkušenost s jízdou bez řidiče Vogt.

1) Monday night was a night I’ll never forget. I’m still speechless. I got to take the first ride, by anyone, ever, in a *driverless* robotaxi on the streets of San Francisco.

This was officially ride #1 for @Cruise. Full story and vids below.https://t.co/GDjVcvMrvK

— Kyle Vogt (@kvogt) November 3, 2021