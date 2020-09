V Rakousku jsme se svezli Škodou Octavia RS iV: bude to prodejní hit?

Škoda Octavia patří k prodejním bestsellerům. Ostatně tento model představuje zhruba 30 procent všech vyrobených aut s logem Škody Auto. Jedná se o nejprodávanější model hned v několika zemích, ať už jde o Polsko, Ukrajinu, Švýcarsko a samozřejmě Českou republiku. V neposlední řadě jde o téměř polovinu zisku, který Octavia automobilce produkuje.

Aktuální generace nabídne hned pět různých pohonů. Vedle benzinové a naftové motorizace dorazí na trh také plug-in hybridní varianta, mild-hybrid a samozřejmě CNG. Naftový motor nám dělal společnost hned několik dní na silnicích v České republicee. Usednout za volant Octavie RS iV a mild-hybridní verze jsme museli vyrazit do Rakouska.

První kilometry s mild-hybridní Octavií

V nabídce bude hned dvojice motorů, které budou spolupracovat s baterií o kapacitě 0,6 kWh. Zatímco benzinová patnáctistovka s převodovkou DSG dorazí v této motorizaci až později, benzinový tříválec byl naší první volbou.

Do Škody Octavia Combi e-TEC jsem usedl na letišti ve Vídni a čekala mě zhruba 45 kilometrů dlouhá trasa po rakouských okresních silnicích. Už v testu naftové Octavie jsem si stěžoval, že se mi nelíbí řízení. Na můj vkus je přeposilované. Naštěstí to lze zlepšit tím, že zvolíte individuální režim a nastavíte si sportovní řízení.

Tříválec je naladěný na 81 kW. Nečekejte tedy žádnou velkou dynamiku a dobře si rozmyslete, zda nebude lepší investovat do benzinové patnáctistovky. Jestli patříte mezi dynamičtěji založené řidiče či často budete jezdit s celou vaší rodinou, v kufru budete mít nějaká ta zavazadla, výkonu už nemusíte mít dostatek a ani spotřeba, což má být největší výhoda této motorizace, nebude taková, jaká by mohla být.

Líbil se mi však podvozek, je krásně plavný a pohodlný. Škoda Octavia nově dostala do nabídky také head-up displej. Přiznám se, že jsem fanouškem této technologie, takže bych vám ho doporučil. Spolehnout se můžete i na adaptivní tempomat, který umí spolupracovat s vestavěnou navigací. Před vesnicí auto automaticky zpomaluje, vesnicí projede maximální povolenou rychlostí a na konci vesnice automaticky přidá. Funguje to velmi dobře, auto nejde na tvrdé brzdy, ale brzdí plynule i plynule zrychluje.

Po více než 50 ujetých kilometrech se spotřeba zastavila na 5,6 litrech. Rozhodně jsem se neloudal, otáčkoměr byl poměrně dost často za hranicí čtyř tisíc otáček a celý profil trasy byl více do kopce. Těžko odhadovat, jak si tato motorizace povede na českých silnicích, ale pod pět litrů by to nemusel být takový problém.

První kilometry s Octavií RS iV

Po krátké obědové pauze jsem si sedl za volant první Octavie RS s plug-in hybridním pohonem. Pokud vás myšlenka na elektrifikované RS děsí či jen preferujete naftovou nebo benzinovou verzi, ochuzeni nebudete. Plug-in hybridní verze je jen jednou ze tří, které bude Škoda Auto nabízet.

Lepší sedadla, lepší volant i citlivější řízení. To může být jeden z důvodů, proč rovnou sáhnout po Octavii RS. Naopak důvodem, který by měl být téměř na konci vašeho seznamu, je nějaké to sportování. K tomu se dostaneme později.

Octavia RS iV sází na benzinovou čtrnáctistovku a 13kWh baterii. Ta papírově zvládne až 60 kilometrů. Jestli tomu tak skutečně bude, na to si musíme počkat na plnohodnotný test. Samotný spalovací motor je naladěný na 150 koní, společně s elektromotorem pak nabízejí 245 koní a 400 Nm točivého momentu.

Elektromotor velmi dobře vyplní prodlevu, kterou potřebuje předovka, jakmile ji dáte pokyn tím, že zašlápnete plynový pedál až na podlahu. Díky tomu je pružná dynamika více než dobrá. Bylo znát, že občas je točivého momentu na přední nápravě až moc, a tak „RSko“ tahalo i za volant. Plug-in hybridní pohon však z Octavie RS iV dělá multifunkční auto. Rychlejší jízda není problém a i ekonomický provoz v případě nabíjení by měl být zaručen. K tomu si přidejte 450 litrů zavazadlového prostoru v případě varianty liftback a ona univerzálnost dostává nový rozměr.

O pružném zrychlení už byla řeč, ovšem auto se i velmi ochotně vrhalo ze zatáček ven. Podvozek není tak plavný jako v případě mild-hybridní verze, ale rozhodně není přehnaně tvrdý. V případě přepnutí na sportovní režim vás „RSko“ v interiéru bude doprovázet i zvukovou kulisou. Ta se mi však nelíbí a myslím si, že to Škodovka nemá zapotřebí. Avšak sto lidí, sto chutí.

Nelíbila se mi ani reakce převodovky, když jsem po ní chtěl, aby řadila směrem dolů, abych měl motor v dobrých otáčkách a jakmile minu apex zatáčky, mohl hned využít to nejlepší, co motor nabízí. Poměrně brzy se ozýval pískot pneumatik a po pár dalších zatáčkách vám tak dojde, že ačkoli máte v názvu písmena RS, „překládal“ bych je jako Rychlý Stěhovák.

Jednou z velkých výhod plug-in hybridní Octavie RS jsou elektrické značky. Díky nim můžete parkovat v Praze na zónách zdarma a ušetříte také za dálniční známku. Zda to však vyváží cenovku, která startuje na 939 900 Kč, je otázkou.

Stále je to Škoda Octavia se vším všudy

Ať už si sednete do Octavie RS nebo Octavie s pohonem na CNG, stále je to Škoda Octavia. Tedy auto, které nabízí velký zavazadelník, dostatek místa na zadních sedadlech i velmi dobré zpracování. Novinkou není jen head-up displej, ale také středový airbag. Ten se vystřeluje z boční části sedadla řidiče a má předejít možným úrazům z důvodu srážky řidiče a spolujezdce.

Sportovnější verze přidává například sportovní sedadla a volant, ale také jinou grafiku digitálního přístrojového štítu, kde můžete vidět otáčkoměr nejen ve formě ukazatele, ale i jako graf. Nechybí ani dostatek odkládacího prostoru, bezdrátové nabíjení pro chytrý telefon i USB-C porty.

Dobře je na tom i infotainment, který je neustále připojený k internetu a podporuje jak Android Auto, tak Apple CarPlay. Mapové podklady jsou aktualizované v reálném čase a společně s asistentem čtení dopravních značek měli velmi dobrý přehled o aktuálních rychlostech. To se v okolí Vídně rozhodně hodilo.