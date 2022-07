V Koreji budou mít živé Robocopy! Policie vyrobí speciální obleky a robotické psy

Ačkoliv jsou policisté po celém světě častým terčem posměšků běžného obyvatelstva, nachází se v první linii celé řady konfliktních situací, při kterých jim jde o život. V Jižní Koreji, která patří mezi technologicky nejvyspělejší státy světa, však nenechají členy svých bezpečnostních složek na pospas kriminálním živlům. Do roku 2050 chtějí ze svých ochránců zákona vytvořit jakési Robocopy, které budou doprovázet robotičtí psi.

Návrh s názvem The Police Future Vision 2050 zmiňuje celkem 14 projektů, které mají policii pomoci v boji se zločinem. Mezi ně patří například robotická zbroj propůjčující jeho nositeli nadlidskou sílu. Jihokorejská policie by mohla tuto technologii začít využívat už v roce 2027, kdy je plánováno její dokončení. Do výbavy by rovněž měli přibýt robotičtí psi od známé americké firmy Boston Dynamics.

Korean cops to stop crime with 'dystopian' Iron Man police armour and robot dogshttps://t.co/QbTsuwoYxY pic.twitter.com/Udl7aBtKlf — Daily Star (@dailystar) July 7, 2022

Jak zmiňuje server The Korea Herald, u robotických obleků a psů policie rozhodně nekončí. Tamní pořádkové složky chtějí do výbavy postupně přidávat také autonomní automobily a létající vozidla. Údajně se již také připravují na příchod metaverse, ve kterém bude dodržování práva hlídat speciální „metapolicie“ založená na umělé inteligenci. Na nasazování moderních technologií v boji se zločinem si pravděpodobně budeme muset zvykat, avšak je pravděpodobné, že tuzemská policie se ještě nějakou dobu bude muset spokojit s konvenčními prostředky.