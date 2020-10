V Anglii nezapočítali 16 000 nakažených koronavirem. Mohla za to chyba v Excelu

Tisíce případů nákazy koronavirem v Anglii zůstaly nenahlášeny kvůli chybě způsobené excelovým dokumentem. Vládní agentura Public Health England (PHE) uvedla, že automatizovaný systém mezi 25. zářím a 2. říjnem nezapočítal do celkových ostrovních statistik 15 841 nakažených. Kvůli chybě tak došlo ke zpoždění v trasování tisíců pozitivně testovaných lidí.

Podle zpravodajské agentury Press Associastion (PA) za chybu může dokument z tabulkové aplikace Microsoft Excel, který podle dostupných informací překročil maximální kapacitu, takže nebyl schopný načítat další data a do tabulky se přestala zapisovat nová jména nakažených. Aby se podobná situace nemohla opakovat, začali úředníci objem dat dělit do více souborů.

Ministryně práce a důchodů Thérèse Coffeyová pro stanici BBC1 uvedla, že nezná přesný počet potenciálně infekčních kontaktů, neboť neevidovaní nemocní nebyli bezprostředně trasováni. Zároveň přiznala, že kvůli chybě se mohli nakazit další lidé. Podle britského stínového ministra zdravotnictví Jonathana Ashwortha to vyvolá znepokojení napříč celou zemí.

Vládou publikované statistiky z minulého týdne tak neodpovídají skutečnému počtu nakažených. Po započítání chybějících dat by se například souhrnná sobotní a nedělní čísla zvedla téměř dvojnásobně z 12 872 na 22 961 pozitivně testovaných případů.

The 'world beating' Serco Test and Trace system is being run on Excel instead of database software – which has caused the latest issues.

Next they'll tell us it's run on Windows 95 and they manually back it up on floppy disks each night.

— Dr Rosena Allin-Khan (@DrRosena) October 5, 2020