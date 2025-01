Už příští měsíc! Revoluční AI asistent od Nvidie zamíří na herní počítače

NVIDIA G-Assist nabízí AI nástroje pro optimalizaci GeForce RTX PC

Systém běží lokálně na GPU, což zajišťuje soukromí a provoz bez připojení k internetu

Podpora komunitních pluginů slibuje velké rozšíření funkcionality

Nvidia oznámila, že její AI asistent G-Assist bude dostupný od února prostřednictvím oficiální aplikace Nvidia. Zbrusu nový pomocník, představený poprvé na veletrhu Computex před půl rokem, je šitý na míru uživatelům grafických karet GeForce RTX s několika bohulibými cíli – usnadnit konfiguraci PC, zlepšit výkon ve hrách a celkově zjednodušit správu systému.

Jen lokálně

G-Assist funguje výhradně lokálně a to přirozeně pouze na grafických kartách řady GeForce RTX. Využívá malý jazykový model (Small Language Model, SLM), který je optimalizovaný pro offline provoz, díky čemuž nabízí nejen rychlé reakce, ale také papírově lepší ochranu osobních údajů uživatele.

A co s tím v praxi? Inu, prostřednictvím hlasových nebo textových příkazů lze například optimalizovat nastavení her, sledovat výkonnostní ukazatele, upravovat konfigurace periferií nebo identifikovat a řešit systémové problémy. S tím, že G-Assist slibuje, že se nebudete muset přehrabovat hromadou leckdy komplexních nastavení, ale jednoduše se zeptáte a je to.

Eso v rukávu

Systém G-Assist staví na platformě Nvidia ACE, která se používá mimo jiné k vývoji pokročilých AI řízených postav ve videohrách. Samotný G-Assist využívá model založený na technologii Llama s 3 miliardami parametrů, což umožňuje jeho hladký chod na většině hardwaru řady RTX. Při provádění úkolů systém dočasně přerozděluje výkon GPU, aniž by tím výrazně narušoval aktuálně spuštěné aplikace.

Kromě základních funkcí zdůrazňuje Nvidia také podporu rozvoje asistentových schopností prostřednictvím komunitně vytvořených pluginů. Vývojáři budou mít k dispozici zdroje na GitHubu, kde mohou navrhovat nové funkce pomocí jednoduchého JSON formátu. Tyto pluginy si uživatelé budou moci testovat lokálně a po schválení společností NVIDIA je sdílet s širší komunitou.

Budoucnost PC hraní v AI?

Nvidia tak integruje G-Assist do své aplikace příští měsíc, kde bude dostupný v sekci Discover na kartě Home. Jde tak jen o další příklad toho, jak Nvidia rozšiřuje možnosti využití umělé inteligence pro zlepšení uživatelské zkušenosti s PC. Ostatně těžko už teď hledat u Nvidie něco, co se nějakým způsobem neprotíná s umělou inteligencí, ať už se bavíme o hardwaru, či o softwaru.

Budoucnost hraní na PC tak nepochybně spočívá v AIčku. Ať už o tom hráči budou vědět a aktivně se AI ptát a nastavovat skrze ni věci, nebo ať už bude pracovat v pozadí. Což bude nejspíš ta pravděpodobnější varianta – menšina nadšenců si s tím bude moct hrát a ladit každý detail, ale většina lidí bude nejspíš prostě jen hrát, zatímco AI systémy, právě třeba od Nvidie, budou pomáhat někde potichu, pod kapotou.