Ušetřete! Herní pecka Hitman Sniper je dočasně zdarma

Vývojářské studio Square Enix se rozhodlo v době pandemie COVID-19 přikovat hráče mobilních her ke svým zařízením, a proto každý týden servíruje některou ze svých her zdarma. V minulých týdnech bylo možné bezplatně získat tituly Hitman Go, Lara Croft Go, Deus Ex Go, nyní si můžete z Google Play a App Store stáhnout zdarma hru Hitman Sniper.

Jak se již dá odvodit z názvu, tato hra vás postaví do role hitmana – nájemného zabijáka – který musí z dálky likvidovat pomocí pušky s optikou určené cíle. Nečekejte však, že by se jednalo o bezhlavé střílení na vše, co se pohne. Pokud budete chtít zůstat nepozorováni a v klidu dokončit požadované úkoly, budete své výstřely muset pečlivě plánovat. Kulka do hlavy navíc není jediným způsobem, jak se určeného cíle zbavit. Můžete totiž různě interagovat s prostředím, lze tak například prostřelit elektrický generátor a někoho zlikvidovat proudem, nebo se zbavit těla rozstřelením skleněného zábradlí.

We're on a mission to help you #StayHomeAndPlay by giving out Hitman Sniper FREE until May 21. Download on mobile for non-stop shooting action!https://t.co/jJtMWkwceg pic.twitter.com/QXwEFUd5QQ — Square Enix Montréal (@SquareEnixMtl) May 15, 2020

Hra nabízí 16 unikátních zbraní, které se vám postupně odemykají tím, jak za dokončené mise získáváte plánky jednotlivých dílů. Je zde samozřejmě i možnost si postup trochu urychlit využitím in-app plateb, ale není to nutné, k odemčení se dopracujete i pouhým hraním.

Hitman Sniper můžete zdarma stahovat až do 21. května.