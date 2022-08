Ušetřete až desetitisíce při předobjednávce mobilních novinek Samsung Galaxy Z Flip4 a Z Fold4!

Chcete si pořídit nejnovější skládací telefony s ohebným displejem Samsung Galaxy Z Flip4 nebo Z Fold4 za mnohem výhodnější ceny? Samsung opět přichází s atraktivním cenovým zvýhodněním u předobjednávek těchto mobilních novinek. Díky možnosti výkupu starého zařízení v kombinaci se Samsung bonusem můžete ušetřit až desítky tisíc korun. Výška bonusu závisí od typu odprodávaného zařízení a také na modelu předobjednávaného nového zařízení.

Samsung vykupuje i mobily jiných značek

V případě předobjednávky Galaxy Z Fold4 získáte výkupní bonus až 10 000 Kč a u Galaxy Z Flip4 až 7 000 Kč, pokud odprodáte některé z následujících starých zařízení: Samsung Galaxy Note10, Note10+, Note20, Note20 Ultra, Fold, Z Fold2, Z Fold3, Z Flip, Z Flip3, S22, S22+, S22 Ultra, S21 Ultra, S21, S21+, S20 Ultra, S20+, S20, Apple iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, Razr. Pokud odprodáte jakékoli jiné zařízení (včetně tabletů nebo chytrých hodinek), získáte bonus 6 000 Kč k předobjednávce Galaxy Z Fold4 nebo 4 000 Kč v případě Galaxy Z Flip4.

Zároveň se nemusíte o svoje nové zařízení obávat, protože navíc získáte další bonus v podobě ročního pojištění Samsung Care+ nového Galaxy Z Flip4 nebo Z Fold4.

Příklad: Galaxy Z Fold4 za 36 090 Kč

Rozhodli jste se koupit telefon Samsung Galaxy Z Fold4 (256 GB), jehož doporučená maloobchodní cena je 44 990 Kč. Pokud odprodáte Samsung Galaxy A71, kategorie B – plně funkční, běžně používaný, bez poškození, variabilní výkupní cena je až 2900 Kč podle www.novysamsung.cz.

Finální výkupní cena za starý telefon při předobjednávce a registraci nového Galaxy Z Fold4 bude: 2 900 Kč + 6 000 Kč = 8 900 Kč

Cena Galaxy Z Fold4 po využití zvýhodněného předobjednávkového výkupu bude: 44 990 Kč – 8 900 Kč = 36 090 Kč

Příklad: Galaxy Z Fold4 za 13 990 Kč

Rozhodli jste se pro nákup nového skládacího telefonu Galaxy Z Fold4 (256 GB), jehož doporučená maloobchodní cena je 44 990 Kč. Pokud odprodáte telefon Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB, kategorie B – plně funkční, běžně používaný, bez poškození, variabilní výkupní cena je až 21 000 Kč podle www.novysamsung.cz.

Finální výkupní cena za starý telefon při předobjednávce a registraci nového Galaxy Z Fold4 bude: 21 000 Kč + 10 000 Kč = 31 000 Kč

Cena Galaxy Z Fold4 po využití zvýhodněného předobjednávkového výkupu bude: 44 990 Kč – 31 000 Kč = 13 990 Kč

Příklad: Galaxy Z Flip4 za 6890 Kč

Rozhodli jste se pro nákup nového skládacího telefonu Galaxy Z Flip4 (128 GB), jehož doporučená maloobchodní cena je 27 490 Kč. Pokud odprodáte telefon Apple iPhone 13 128 GB, kategorie B – plně funkční, běžně používaný, bez poškození, variabilní výkupní cena je až 13 600 Kč podle www.novysamsung.cz.

Finální výkupní cena za starý telefon při předobjednávce a registraci nového Galaxy Z Flip4 bude: 13 600 Kč + 7000 Kč = 20 600 Kč

Cena Galaxy Z Flip4 128 GB po využití zvýhodněného předobjednávkového výkupu bude: 27 490 Kč – 20 600 Kč = 6890 Kč

Příklad: Galaxy Z Flip4 za 21 190 Kč

Rozhodli jste se pro nákup nového skládacího telefonu Galaxy Z Flip4 (128 GB), jehož doporučená maloobchodní cena je 27 490 Kč. Pokud odprodáte telefon Galaxy A51, kategorie B – plně funkční, běžně používaný, bez poškození, variabilní výkupní cena je až 2300 Kč podle www.novysamsung.cz.

Finální výkupní cena za starý telefon při předobjednávce a registraci nového Galaxy Z Flip4 bude: 2300 Kč + 4000 Kč = 6300 Kč

Cena Galaxy Z Flip4 128 GB po využití zvýhodněného předobjednávkového výkupu bude: 27 490 Kč – 6300 Kč = 21 190 Kč

„Nabídka zvýhodněného výkupu platí pro předobjednávky Samsung Galaxy Z Flip4 a Z Fold4 uskutečněné do 25. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob. Do výkupu můžete dát i jakékoli jiné funkční zařízení, které nemusí mít výkupní hodnotu, přesto máte nárok na Samsung bonus 6000 nebo 4000 Kč,“ upozorňuje Tomáš Balík, ředitel divize mobilních zařízení společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Jak postupovat při uplatnění bonusu a odprodeje použitého zařízení?

1. Registrace

Zaregistrujte vaše použité zařízení a vaše údaje potřebné k výkupu na webu www.novysamsung.cz.

2. Odprodej použitého zařízení

Na webu www.novysamsung.cz vyberte typ svého použitého zařízení a dle jednotlivých otázek proveďte nacenění/diagnostiku jeho stavu. Poté se vám zobrazí finální výkupní cena.

3. Registrace nového Samsungu

Na stejném webu zvolte model a vložte IMEI číslo svého nového Galaxy Z Fold4 či Z Flip4. Dále přiložte čitelnou kopii účtenky/faktury tohoto nového Samsungu.

4. Předání použitého zařízení

Pro vaše použité zařízení si partner Samsungu přijede k vám domů. Stačí objednat jeho přepravu.

Bonus až 10 000 Kč

Po přijetí vašeho starého zařízení a jeho validaci vám Samsung spolu s výkupní cenou zašle jednorázový bonus až 10 000 Kč.

Všechny informace o bonusovém programu a způsobu výkupu starého zařízení najdete na stránce www.samsung.com/cz/predobjednavky.

Tip: Bonus můžete získat také, pokud si do 25. 8. 2022 předobjednáte nové Galaxy Watch5/Watch5 Pro nebo bezdrátová sluchátka Galaxy Buds2 Pro. Samsung vám k těmto produktům přibalí navíc sluchátka Galaxy Buds Live, resp. bezdrátovou nabíjecí podložku.