Upíři, kteří definovali žánr. Epic rozdává legendární retro pecku Castlevania

Epic Games zase rozdává hry zdarma

Tentokrát je pro zájemce k dispozici Castlevania Anniversary Collection

Akce trvá až do 21. listopadu

Herní obchod Epic Games Store se za dobu své existence stal úctyhodným konkurentem pro Steam, který dlouho platil za etalon v tomto odvětví. Konkurenční výhodu a především velký počet uživatelů si tato platforma získala svým netradičním lákadlem – každý týden rozdává jeden či více titulů zcela zdarma, přičemž občas se jedná i o poměrně zajímavé hry, které si není radno nechat ujít. Tentokrát svým uživatelům nabídl zajímavou retro záležitost jménem Castlevania.

Výroční kolekce Castlevanie zcela zdarma

Jen jedna hra, to by ale bylo v případě Castlevanie přeci jen trochu málo, řekli si evidentně v Epicu. Proto je zcela zdarma k dispozici Castlevania Anniversary Collection – v rámci ní dostanete tituly Castlevania, Castlevania II Simon’s Quest, Castlevania III Dracula’s Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont’s Revenge, Castlevania Bloodlines, Kid Dracula a knihu History of Castlevania.

Série Castlevania byla vydána na různých platformách, od prvních systémů až po moderní konzole a také na kapesních zařízeních, jako jsou mobilní telefony. Od té doby se série rozšířila do několika vedlejších videoher a dalších médií, včetně komiksů a kritikou oceňovaného animovaného televizního seriálu na Netflixu. Castlevania je jednou z nejúspěšnějších a nejvýznamnějších sérií od Konami. Několik jejích dílů je řazeno mezi nejlepší videohry všech dob. Úspěch série lze připsat její jedinečné kombinaci akčních, dobrodružných a hororových prvků a je oceňována pro své náročné herní mechanismy, atmosférické prostředí a ikonickou hudbu.

Castlevania Anniversary Collection je běžně v prodeji za cenu 475 korun, nicméně v současné době je k dispozici zdarma. Pokud máte na tuto kolekci zálusk, rozhodně neotálejte: akce končí už 21. listopadu.