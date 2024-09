Unikátní skládačka Huawei Mate XT míří na světový trh. Cena bude astronomická

Ohebný smartphone Huawei Mate XT se má podívat i na trhy mimo Čínu

K dispozici by měl být už v prvním kvartálu příštího roku

Nad možným příchodem na zahraniční trhy ale stále visí řada otazníků

Nadvakrát ohebná skládačka Huawei Mate XT se již oficiálně prodává v Číně, přičemž zákazníci na mezinárodních trzích si stále kladou otázku, zda budou mít někdy možnost si toto přelomové zařízení také pořídit. Nyní přišel server GSMArena s překvapivou a potěšující zprávou – Mate XT se bude prodávat také na trzích mimo pevninskou Čínu. Konkrétně by se tak mělo stít v prvním kvartále příštího roku.

Skládačka Mate XT má zamířit i mimo Čínu

I přes tuto pozitivní zprávu je potřeba brát ji s rezervou. Server totiž neuvedl, odkud informaci získal a tudíž nelze s jistotou říci, od jak moc věrohodného zdroje pochází. GSMArena také neuvedla žádné bližší podrobnosti týkající se dostupnosti, tudíž je možné, že skládačka Mate XT zamíří jen na vybrané asijské trhy, kde by o ni mohl být největší zájem a do Evropy se nakonec vůbec nemusí podívat. Stejně tak nevíme, kolik by Huawei v případě rozhodnutí o prodeji na jiných než čínských trzích, alokoval pro dané trhy počet kusů.

Otázky vyvolává také možná cena. Zatímco v Číně se nejlevnější varianta prodává za 20 000 jüanů (cca 77 tisíc korun s daní), zahraniční server spekuluje, že by se cena na mezinárodních trzích mohla vyšplhat až na astronomických 3 tisíce dolarů (cca 81 tisíc korun). Ačkoli by se minimálně v Evropě nějaký zájemce jistě našel, vzhledem ke stále klesající popularitě značky a logických omezeních souvisejících s embargem ze strany Spojených států se nedá předpokládat, že by se minimálně na našem území prodalo více než několik jednotek kusů.

Také je potřeba mít na paměti skutečnost, že Huawei Mate XT je technologický milník a první generace nového typu zařízení. Jako taková bude mít jistě řadu drobných či větších nedostatků, jako tomu bylo kupříkladu u prvních skládaček od Samsungu či Motoroly. Jak se Huawei s různými konstrukčními a softwarovými výzvami popasoval se dozvíme až časem na základě uživatelských zkušeností, které si vzhledem k ceně zařízení jistě nebudou brát servítky.