Umělá inteligence oživila klasické meme, ze slavných fotek jsou živá videa

Nové platformy pro tvorbu AI videa oživují staré internetové vtípky

Zatím jde pouze o drobnost pro pobavení, ale technologie AI videí je teprve na začátku

Co se stane až si budete moct libovolně rozpohybovat fotky ve vaší virtuální knihovně?

Staré dobré internetové memy získávají díky nejnovějším nástrojům generativní umělé inteligence, zaměřené na tvorbu videí, druhý dech.

Starý meme, nové video

Platformy jako Runway, Stable Video Diffusion, Pika Labs, Luma a další totiž umí přetvořit ikonické obrázky na dynamické pohyblivé klipy. Samozřejmě nejde o nic dokonalého a vždy jde pouze pár vteřin, nicméně jsme stále na začátku.

Dream Machine by Luma AI is just 3 days old. Now memes are becoming videos. 10 wild examples: 1. Distracted boyfriendpic.twitter.com/QXNDQdkY4P — Madni Aghadi (@hey_madni) June 15, 2024

Zatímco generátory obrázků s umělou inteligencí, jako jsou populární Midjourney a do ChatGPT integrované DALL-E, existují již delší dobu. Jenže generování videa to začíná pomalu dohánět, byť v nějaké použitelné a rozšířené verzi je pořád ještě daleko. Důkazem toho je například i působivá Sora od OpenAI, která sice vypadá famózně, ale zatím si v ní nevygenerujete vůbec nic – veřejnosti dostupná není. A stejně tak to platí i pro video modely od Googlu a jiných.

Aktuální hrátky s výše zmíněnými platformami jsou tak spíše opravdu jen drobnosti pro pobavení, než že by je šlo použít v nějaké rozumné míře k práci. Pokud tedy vaší prací není oživovaní obrázků, včetně populárních memů.

Ožijí takhle i vaše rodinné fotky?

Rozpohybování memů je jedna věc, ale co se pak stane, až bude nějaká výrazně lepší verze této technologie nějakým způsobem integrovaná do populárních služeb pro správu fotek? Jmenovitě do fotek na Androidu a na iOS.

Budeme si pak moct podobným způsobem nechat ožít třeba zesnulého domácího mazlíčka, nebo člena rodiny? A co třeba někoho úplně cizího? Nastavování morálních hranic u něčeho tak potenciálně citlivého bude stejně zajímavé sledovat, jak vývoj samotné technologie.

Ostatně například Google Fotky už několik let samy od sebe nabízí převod některých vašich fotek do „3D“, kdy se například z psa v popředí stane jakási vrstva, které se pomalu posouvá, zatímco pozadí stojí na místě, nebo naopak. Od něčeho takového je pak už jen krůček k většímu rozpohybování, byť je očividné, že zrovna kolem využití takové technologie na osobní fotky panuje více otázek než odpovědí.

Další ukázky

2. Disaster girl with firefighterspic.twitter.com/zHX7MKsJq1 — Madni Aghadi (@hey_madni) June 15, 2024

10. Side Eyeing Chloepic.twitter.com/7YoXO1Rv8z — Madni Aghadi (@hey_madni) June 15, 2024