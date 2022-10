Ukrajinská armáda hlásí výpadky Starlinku, Musk záležitost odmítl komentovat

Satelitní internet Starlink patří mezi zásadní technologie, které pomáhají ukrajinské armádě v boji proti ruským okupačním silám v právě probíhajícím konfliktu. Jak se ale zdá, něco není úplně v pořádku – podle Financial Times hlásí ukrajinští vojáci výpadky v komunikaci, což značně komplikuje protiofenzívu. Server dokonce citoval vládní zástupce a některé vojáky, podle kterých tyto výpadky v některých případech vedly ke „katastrofální“ ztrátě komunikace.

Není žádným tajemstvím, že vojáci i civilisté na Ukrajině využívají tento satelitní systém k zasílání šifrovaných správ a k navádění dronových útoků. Výpadky služby tak mohou do značné míry zpomalit protiofenzívu a ohrozit životy nejen vojenského personálu, ale také civilistů.

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.

This operation has cost SpaceX $80M & will exceed $100M by end of year.

As for what’s happening on the battlefield, that’s classified.

— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022