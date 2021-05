Twitter spustil konkurenci pro Clubhouse. Má to ale jeden nepříjemný háček

Sociální síť Clubhouse svým spuštěním způsobila poměrně velký rozruch. Nový formát pro diskusi se velmi rychle stal hitem, který stávající hegemoni chtěli co nejrychleji využít. Nyní se prvnímu z nich, konkrétně Twitteru, podařilo spustit svou alternativu k síti Clubhouse s názvem Spaces. Založit vlastní místnost a zahájit diskusi může téměř každý.

Ďábel je ale ukryt v samotném detailu. Pro založení místnosti je potřeba mít alespoň 600 followerů, což rozhodně nesplňuje každý. Každopádně se ale jedná o posun od loňského roku, kdy ke Spaces měli přístup jen vybraní uživatelé Twitteru. Původně mělo ke spuštění Spaces pro všechny uživatele dojít minulý měsíc, což Twitter nestihl ani časově, ani co se týče šíře spuštění služby.

Twitter bude v nejbližší době sbírat zpětnou vazbu od uživatelů, aby své Spaces mohl co možná nejvíce vylepšit a učinit konkurenceschopnými. Kdy se dočkáme spuštění pro všechny uživatele bez omezení, prozatím není jasné. Twitter nicméně nastínil monetizační model, který se týká prodávání vstupenek do místností. Společnost by si z každé prodané vstupenky vzala jen malý podíl.