Trump podepsal zákaz TikToku a WeChatu v USA. Blíží se další protičínská opatření.

Americký prezident Donald Trump minulý víkend pohrozil zakázáním aplikace TikTok na území USA, avšak jeho plán narušil Microsoft. Ten přišel s nabídkou, že TikTok poameričtí, čili odkoupí veškeré americké aktivity čínské společnosti a odřízne službu od čínských serverů. S touto variantou Donald Trump souhlasí (byť by prostředky z transakce rád nasypal do státní kasy), a proto s podpisem „velkého banu“ týden počkal.

V noci na dnešek Donald Trump skutečně podepsal příkaz, který americkým občanům a společnostem zakazuje jakékoliv transakce s vývojářskými studii ByteDance a Tencent Holdings Ltd., které mají na svědomí populární aplikace TikTok a WeChat. Podle serveru Bloomberg se za transakci bude pravděpodobně počítat i pouhé stažení aplikace, neboť tímto krokem dochází k odsouhlasení smluvních podmínek, které zahrnují dohody o duševním vlastnictví mezi uživatelem a vývojářem aplikace.

INBOX: @realDonaldTrump has signed an executive order to ban TikTok in 45 days. pic.twitter.com/1zR4HgCPVj

Příkaz Donalda Trumpa vzejde v platnost až za 45 dní, tedy 20. září. Tento termín zřejmě nebyl zvolen náhodou, do 15. září má totiž dojít k definitivnímu rozhodnutí, zda americké aktivity TikToku převezme Microsoft. Americká firma dokonce podle serveru Financial Times zvažuje odkoupení celé sítě, nikoliv pouze její americké části.

Tímto by se nemusel TikTok složitě dělit a byl by po celém světě pod hlavičkou jednoho provozovatele. Microsoft ani ByteDance zatím odmítají tyto spekulace komentovat.

Pokud k domluvě mezi oběma stranami dojde, nedá se předpokládat, že obchod a technický převod TikToku pod křídla Microsoftu proběhne ze dne na den, tudíž by Trumpův avizovaný „ban“ měl skutečně začít platit 20. září.

Jak bylo řečeno v úvodu, omezení se nemají týkat pouze TikToku, ale i dalších služeb z dílen ByteDance a Tencent. Druhé studio má na svědomí populární službu WeChat, kterou lze například v USA použít k placení v kavárnách Starbucks. Tencent je také významným hráčem v herním průmyslu, má podíly v herních studiích Riot Games (100% vlastnictví), Supercell (84% vlastnictví), Epic Games (40% vlastnictví), Blizzard (5% vlastnictví) a Ubisoft (5% vlastnictví). Tyto herní aktivity by ale (zatím) být nijak ovlivněny neměly.

Video game companies owned by Tencent will NOT be affected by this executive order!

White House official confirmed to the LA Times that the EO only blocks transactions related to WeChat

So Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), et al are safe

(pending updates)

— Sam Dean 🦅 (@SamAugustDean) August 7, 2020