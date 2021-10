Trilogie GTA by mohla vyjít ještě letos. Oznámení vylepšené kolekce je na spadnutí

Před nedávnem se na internetu objevily informace, podle nichž ve vývojářském studiu Rockstar Games vzniká vylepšená kolekce tří legendárních dílů gangsterské série Grand Theft Auto (GTA 3, Vice City a San Andreas). Existenci očekávané trilogie nyní potvrdila jihokorejská ratingová komise, která do své databáze řadila titul s výmluvným názvem Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Hru prozradila jihokorejská databáze

V podobných databázích se dosud neoznámené tituly objevují poměrně pravidelně, přičemž právě ta jihokorejská již v minulosti s předstihem vyzradila existenci nejedné hry. Lze tedy očekávat, že k oficiálnímu oznámení dojde v nejbližších dnech či týdnech. Mohlo by se tak stát například 22. října, což je den, na který připadají dvacáté narozeniny GTA 3.

Dočkáme se v listopadu?

Na přesném datu vydání se však novináři a internetoví informátoři neshodnou. Podle serveru Kotaku, který existenci kolekce potvrdil jako první, se tak mělo stát v listopadu. Tuto informaci však o něco později rozporoval důvěryhodný insider Tom Henderson, podle něhož se s vydáním počítalo až na příští rok.

Podle nejnovějších informací serveru Kotaku se však plány průběžně mění a v současnosti se počítá opět s listopadovým termínem.

Není jasné, zda do plánů vydavatele promluvil odklad GTA V ve vylepšené verzi pro PS5 a Xbox Series X/S, se kterou se aktuálně počítá až na březen 2022, ačkoliv měla původně dorazit právě už letos v listopadu. Jedno je však více než jasné, záznam o kolekci se v jihokorejské databázi neobjevil náhodou.

Nový engine i verze pro mobily

Připomeňme, že dle srpnových zpráv by měla celá kolekce běžet na nespecifikované verzi Unreal Engine a nabídnout vylepšené grafické zpracování včetně uživatelského rozhraní, avšak se zachováním důvěrně známé estetiky.

Kolekce by měla dorazit na všechny myslitelné platformy – PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, a dokonce i mobilní telefony.