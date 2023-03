Tříletý chlapec se proháněl po okruhu ve Ferrari za 12 milionů

Tříletý Zaynz Sofuoğlu osedlal Ferrari v hodnotě 14,5 milionu korun

Potřeboval k tomu speciálně upravenou sedačku a pedály

Zaynz je synem legendárního tureckého závodníka Kenaua Sofuoğlua

Někteří lidé mají závodění v krvi. To bezesporu platí také o Zaynz Sofuoğluovi, kterému se splnilo to, o čem se mnohým z nás může jen zdát – dostal příležitost prohánět se po závodním okruhu ve Ferrari SF90 Stradale v hodnotě přibližně 14,5 milionů korun s DPH. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby tureckému chlapci nebyly pouhé tři roky.

Video, na kterém Zaynz usedá za volant vozidla s téměř 1 000 koňskými silami se stalo virálním hitem internetu. Chlapec pochopitelně nemohl do Ferrari usednout jen tak, ale potřeboval k tomu speciální závodní sedačku a několik drobných úprav, aby vůbec dosáhl na pedály. Sofuoğlua nicméně nefascinují jen rychlé supersporty, ale také motocykly. Na svém instagramovém profilu je k dispozici také video, na kterém řídí motorku s objemem 1 800 kubických centimetrů.

Lásku k motorsportu podědil Zaynz po svém otci, Kenanu Sofuoğluovi. Ten má za sebou povedenou závodní kariéru, v rámci které se například v roce 2000 stal mistrem Turecka a celkem byl 5× mistrem světa ve třídě supersportů do 750 ccm. Jestli čeká hvězdná závodní kariéra také jeho syna je prozatím ve hvězdách, nicméně má k ní velmi dobře nakročeno.