- Hlavní buben pojme 10 kg prádla, dva menší nad ním po jednom kilogramu
- Každý má vlastní vodní okruh a ve všech třech lze také sušit
- Evropská cena začíná na 1 499 eurech, což je v přepočtu zhruba 36 600 Kč
Na tiskové konferenci v Paříži, kde nechyběla ani naše redakce, představilo Xiaomi pračku se sušičkou Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro. Při pohledu zepředu na ní zaujmou hned troje dvířka. Za každými je samostatný buben s vlastním přívodem vody. Zatímco se tak dole pere povlečení, do jednoho z horních bubnů můžete přidat propocené tričko z běhání a ve druhém zvolit šetrný program pro jemnou halenku.
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Deset kilogramů dole, po jednom nahoře
Celkovou kapacitu 12 kg rozdělilo Xiaomi dost nerovnoměrně, nicméně v praxi to dává smysl. Do hlavního bubnu se vejde až 10 kg prádla, takže si poradí i s větší várkou ručníků nebo ložního prádla. Oba horní malé „bubínky“ mají kapacitu po jednom kilogramu a každý můžete spustit samostatně. Kvůli pár kouskům dětského oblečení tak nemusíte čekat, až se naplní celý koš, což je celkem fajn vlastnost. Dokonce i prací prostředek si pračka dávkuje pro každý buben zvlášť.
Při sušení se do spodního bubnu vejde 7 kg a do každého horního půl kilogramu. Pračka si sama upravuje teplotu i délku programu podle toho, jak prádlo schne. Menší bubny mají i nízkoteplotní režim pro jemné látky. Hedvábí v nich můžete sušit při 35 až 40 °C.
Rychlý program trvá 12 minut. Záleží ale na náplni
Nejkratší program Quick Wash je k dispozici ve všech třech bubnech. Slibovaných 12 minut má ovšem jasně dané podmínky. Xiaomi při testu vložilo do hlavního bubnu 1 až 2 kg prádla a do každého z menších pouhých 60 gramů. V hlavním bubnu lze zvolit také program Smart Wash, který si prádlo nejdřív zváží. U jednoho až dvou kilogramů počítá přibližně s 32 minutami.
Na odolnější skvrny je tu funkce Oxygen Care, která elektrolýzou vody vytváří aktivní kyslík. Ten má pomoci například se skvrnami od kuchyňského oleje nebo se zažloutnutím bílého prádla. Programy lze spouštět i na dálku přes aplikaci Xiaomi Home, kde najdete také přehled spotřeby vody a elektřiny.
|Počet bubnů
|3 (jeden hlavní a dva malé)
|Kapacita praní
|12 kg (10 + 1 + 1 kg)
|Kapacita sušení
|8 kg (7 + 0,5 + 0,5 kg)
|Otáčky při odstřeďování
|Hlavní buben 1 400 ot. za min, každý malý buben až 1 200 ot. za min
|Jmenovitý příkon
|2 000 W
|Napájení
|220–240 V, 50 Hz
|Provozní tlak vody
|0,05–0,8 MPa
|Barva
|Grafitově šedá
|Modelové označení
|WD120MJS11EU
Xiaomi v interním testu porovnalo souběžné praní ve třech bubnech s postupným praním stejných tří várek v modelu Mijia Front Load Washer Dryer Pro s kapacitou 10 kg. Tady je zajímavé, že nová pračka při tomto srovnání potřebovala o 68 % méně času, o 48 % méně vody a o 49 % méně elektřiny.
Cena a dostupnost
Evropská cena Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro začíná na 1 499 eurech, tedy přibližně 36 600 Kč. Dostupnost ani konkrétní cenu pro český trh Xiaomi zatím neoznámilo. Co na novinku říkáte, ocenili byste ji ve své domácnosti?