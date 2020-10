Třetí generace ohebného Huawei Mate X2 se zřejmě inspiruje u Samsungu

…alespoň tomu nasvědčuje nejnovější patent čínského giganta, který se povedlo objevit redaktorům ze serveru LetsGoDigital.nl. Jejich grafici na základě dostupných informací vytvořili vizualizace toho, jak by Huawei Mate X2 mohl vypadat.

Inspirace druhou generací Samsungu Galaxy Z Fold 2 je v tomto případě více než zřejmá, nicméně stále je třeba mít na paměti, že se jedná pouze o patentovou přihlášku, která reálně vůbec nemusí být „přetavena“ ve skutečný produkt.

Huawei Mate x2 introduction

Zatímco Huawei Mate X a vylepšený Mate Xs mají ohebný displej umístěný na vnější straně, Mate X2 by zobrazovač měl být schovaný na straně vnitřní. Při zavření by byl tedy chráněný. Pro běžné úkony by pak sloužil menší vnější displej, stejně jako u Foldu.

Při pohledu z boku je zřejmé, že Huawei se patrně u Samsungu inspiruje i v dalších oblastech – v návrhu pantu a v umístění čtečky otisků prstů na bok telefonu. Oproti Samsungu Huawei přemýšlí nad klínovitým profilem telefonu v otevřeném stavu, takže v zavřeném stavu by mohl telefon zaujmout příjemnou tloušťkou.