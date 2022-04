Trápí vás mizerná kvalita videí na YouTube? S tímto fíglem budete mít vždy tu nejlepší

Pakliže byste rádi zabředli do nastavení předvolby kvality videí i na webovém rozhraní YouTube nebo třeba v aplikaci pro vaši chytrou televizi, máte smůlu. YouTube vždy vybírá „automatiku“ a rozlišení můžete regulovat pouze ručně u jednotlivých videí. Volba by se však měla zapamatovat i do příště.