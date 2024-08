Tohle tady ještě nebylo! Lego vyslalo do vesmíru 338 unikátních astronautů

Lego nechalo děti sestavit 338 originálních figurek, které následně vyslalo do vesmíru

Akce se odehrála v rámci iniciativy Půlhodinu pro rodinu

Sonda vyletěla do výšky 33 tisíc metrů a figurky Lego se musely vypořádat s teplotami až -60°C

Letět do vesmíru je sen mnoha lidí, který se jim patrně nikdy nesplní. Ostatně projít celým vesmírným programem některé z agentur typu NASA či ESA není zrovna jednoduchý úkol a zaplatit si komerční let na hranici atmosféry také není v možnostech drtivé většiny lidí. Přesto se nyní do stratosféry podívalo rovnou 338 astronautů, a to dokonce ve spolupráci s česko-slovenskými vesmírnými odborníky. Jak je to možné? Nešlo totiž o lidi, ale o minifigurky dánské společnosti Lego.

338 minifigurek Lego cestovalo do vesmíru a zpět

Vesmírné pasažéry navrhovaly samy děti spolu s rodiči v celonárodní soutěži. Letu se tak zúčastnil farmář, kostlivec nebo třeba pirát. Tímto projektem chtělo Lego motivovat rodiče s dětmi, aby společně objevovali záhady vesmíru, a inspirovat je tak ke společné hře se stavebnicemi Lego v rámci iniciativy Půlhodinu pro rodinu. „Odlet rakety ze země odpočítalo téměř sto místních dětí. Před tím, než raketa odstartovala, jim naši odborníci přiblížili, jak to ve vesmíru chodí, jaká je tam teplota a jaké překážky mohou naši posádku Lego potkat. Děti pak ještě pečlivě zkontrolovaly, zda má každá figurka správně nasazenou helmu, popřály jím šťastný let a celé vesmírné dobrodružství odstartovaly,“ přiblížila start letu Iva Ambrožová, ředitelka marketingu společnosti Lego v Česku a na Slovensku.

Unikátní let se uskutečnil z letiště Malé Bielice na Slovensku, kde se sonda za dohledu vesmírných odborníků postupně vznesla do výšky přesahující 33 tisíc metrů a posádka astronautů Lego se musela vypořádat s extrémními teplotami až -60°C. Sonda stoupala do vesmíru dvě hodiny a následně klesala volným pádem k zemi, přičemž její rychlost dosáhla až na 250 km/h. Při dopadu na zem zažila posádka astronautů LEGO přetížení o síle 5 – 6 g. Nakonec bezpečně přistála poblíž obce Svodov v okrese Levice.

„Ve výšce 33 457 m balón prasknul, otevřel se záchranný padák a sonda směřovala volným pádem rychlostí 70 m/s k Zemi. Na základě předpovědi směru větru jsme spočítali, kudy sonda poletí. Mohli jsme celou dobu sledovat její aktuální polohu i okolní teplotu,“ popsal průběh letu Ondrej Farkaš ze Slovenské organizace pro vesmírné aktivity (SOSA). Všech 328 unikátních astronautů Lego se z vesmíru vrátilo zpátky na zem a následně poputují ke svým novým majitelům – dětem a fanouškům stavebnice Lego, kteří si minifigurky sami navrhli.

Speciální stratosférický let připravovala společnost Lego spolu s týmem odborníků několik měsíců. Raketu navrhoval vesmírný architekt Tomáš Rousek, který spolupracuje s NASA i ESA. Výroby se ujal tým studentů z ČVUT. Sonda měřila 147 cm a byla vybavena sledovací jednotkou, která zajišťovala sběr dat a vysílala polohu. Jedna kamera monitorovala také figurky a jejich výhled. Další kamera byla vně raketoplánu a zaznamenávala 360 stupňů obraz s efektem rybího oka.