Tohle si někdo odskáče. Nepředstavený DJI Mini 2 se objevil v americkém obchodě

Druhá generace nejmenšího dronu od DJI s označením Mini 2 je venku! Ani ve snu jsme si nepředstavovali, jakým způsobem se první konkrétní informace o tomto dronu dozvíme. Patrně si to takto nepředstavoval ani youtuber, který vlastní kanál s názvem Our Beatific World, kde zveřejnil veškeré informace o novém dronu DJI Mini 2.

Unboxing DJI Mini 2

Během návštěvy obchodu Best Buy zahlédl v regále krabici s označením DJI Mini 2 Fly More Combo, přičemž si uvědomil, že tento dron ještě nebyl představen, takže by neměl být ani v prodeji. Youtuber neváhal a dron za 699 USD (v přepočtu 16 100 Kč bez DPH) zakoupil. Doma pak v klidu natočil unboxing. Veškeré spekulace ohledně pravosti videa youtuber vyvrátil, když následně nahrál další video s detailnějšími informacemi.

DJI Mini 2: hardwarová výbava

Nyní již tedy k novým informacím, které jsme se dozvěděli. Jak už dříve kolovalo internetem, jedná se o 4K dron s tříosým gimbalem. Jeho hmotnost 249 gramů v podstatě odpovídá předchůdci a délka letu 31 minut je pouze o minutu lepší. Mnohem zajímavější je však přítomnost technologie OccuSync 2.0. To je technologie, kterou známe z dražších dronů DJI Mavic Air 2 nebo Mavic Pro 2 a umožní dron ovládat až na vzdálenost 10 km.

Co se týče kamery, tak největší novinkou je již zmíněné 4K rozlišení. Jinak se jedná stále o 12 MPx senzor se světelností f/2.8, jaký známe z DJI Mavic Mini první generace. Z videí to vypadá, že nový Mavic Mini má stejný kontroler jako Mavic Air 2, což by zároveň dávalo smysl ve spojitosti s podporou OccuSync 2.0. Bohužel se zdá, že u nového dronu se nedočkáme tzv. ActiveTrack módu, který mají vyšší modely od DJI.

Poslední chybějící informace, které bychom se ještě rádi dozvěděli, jsou cena a oficiální datum představení. Youtuber, který se o tento leak postaral, tvrdí, že cena za DJI Mini 2 Fly More Combo bude 699 USD (zhruba 16100 Kč bez DPH). Dron bez příslušenství by pak mohl vyjít na 550 USD (12 700 Kč bez DPH). Na oficiální ceny si ale ještě musíme počkat.