Tohle jsou největší oznámení z Nintendo Direct: znovuzrozená Bayonetta, 3D Kirby i Mario ve filmu

Včerejší online prezentace společnosti Nintendo byla v mnoha ohledech nostalgickým ohlédnutím za tituly, o kterých fanoušci dlouhé roky neslyšeli a ti skeptičtější je možná pokládali za ztracené. Japonská společnost upřesnila jízdní řád do konce letošního roku a zároveň nechala hráče nahlédnout i na projekty, které se na pultech obchodů neobjeví dříve než v roce následujícím.

V následujícím článku naleznete přehled toho nejzajímavějšího, co včerejší 40minutý Direct nabídl. Nechybí podrobnosti o animáku s instalatérem Marie či znovuzrození třetí Bayonetty.

Kirby and the Forgotten Land

Největším novým oznámením včerejšího vysílání se patrně stal Kirby and the Forgotten Land, který tradičního dvojrozměrného hrdinu přenáší do zbrusu nového žánru. Vůbec poprvé se totiž roztomilý Kirby objeví ve vlastní trojrozměrné hře, v níž nás čeká průzkum nehostinného postapokalyptického světa. V „kůži“ Kirbyho budeme i tentokrát pohlcovat nepřátele a přebírat jejich schopnosti.

Kirby and the Forgotten Land – Announcement Trailer – Nintendo Switch

Hra dorazí na jaře příštího roku pro Nintendo Switch.

Mario ve filmu

Slovo si během přenosu vzal i samotný Shigeru Miyamoto, aby fanouškům připomněl, že ve spolupráci se studiem Illumination (Já Padouch) vzniká celovečerní animovaný film s Mariem v hlavní roli, který dorazí do kinosálu na konci příštího roku.

Ikonickému instalatérovi propůjčí hlas Chris Pratt (Strážci Galaxie, Jurský svět), princeznu Peach namluví vycházející hvězda Anya-Taylor Joy (Dámský gambit), Luigi promluví hlasem Charlieho Daye (It’s Always Sunny in Philadelphia), zatímco záporáka Bowsera se ujme Jack Black (Jumanji).

Nabité obsazení uzavírá Keegan-Michael Key jako Toad a Seth Rogan v roli opičáka Donkey Konga. Uslyšíme však také Mariova dlouholetého dabéra Charlese Martineta, který ve filmu ztvární hned několik drobných rolí.

Bayonetta 3 po letech ožívá v novém traileru

Po dlouhých 3,5 letech od oficiálního oznámení se dychtiví fanoušci dočkali vůbec prvního traileru z hraní očekávaného pokračování Bayonetty, která se ve frenetické ukázce utkává s obrovských démonem. Došlo také alespoň na rámcové datum vydání, které bylo stanoveno na příští rok.

First Look at Bayonetta 3 Gameplay – Nintendo Switch

Splatoon 3

V příštím roce dojde také na třetí pokračování multiplayerové střílečky Splatoon, která se prezentovala vydatnou ukázkou hratelnosti. Došlo například na odhalení nových schopností, přičemž jedna z nich například „ohlihňovité“ postavičky po omezený čas přemění na pavoukovitou potvoru. Součástí hry tentokrát bude i plnohodnotná příběhová kampaň s názvem Return of the Mammalians, která hráče nechá prozkoumat úplně nový svět.

Splatoon 3 – “Return of the Mammalians” – Nintendo Switch – Nintendo Direct 9.23.21

Monster Hunter Rise se rozšíření

Série Monster Hunter se v posledních letech těší velké popularitě. Není tedy divu, že se její poslední díl s podtitulem Rise dočká velkého placeného rozšíření s názvem Sunbreak, které v létě příštího roku nabídne nová monstra, oblasti či lovecké aktivity.

Monster Hunter Rise: Sunbreak – Announcement Teaser – Nintendo Switch

Chocobo GP jsou motokárové závody ze světa Final Fantasy

Final Fantasy se rozroste o nostalgicky vyhlížející arkádové závody Chocobo GP, ve kterých do rozpustilých vozítek (či bruslí) usednou (nazují se) známé postavy z této série. Hráči budou moci v průběhu závodu sbírat a vylepšovat svá kouzla, a to tak, že posbírají více verzí nějakého živlu za sebou, např. ohně. Hra dorazí na Switch v průběhu příštího roku.

Chocobo GP – Announcement Trailer – Nintendo Switch

Castlevania Advance Collection

Další nostalgickým překvapením bylo nečekané vydání kolekce klasických her z přenosných konzolí z legendární série Castlevania. Hráči jistě ocení drobná vylepšení jako možnost vrátit čas, rychle ukládat či změnit rozložení ovládacích prvků.

Kolekce obsahuje následující tituly: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance, Castlevania, Aria of Sorrow a hru pro SNES Castlevania: Dracula X.

Na novinky o Smash Bros. a Animal Crossing dojde jindy

O Super Smash Bros. Ultimate a Animal Crossing: New Horizons se v kontextu nového obsahu sice nemluvilo, alespoň jsme se však závěrem přenosu dozvěděli, kdy na tyto vyhlížené informace dojde.

Tune In This October for an Animal Crossing: New Horizons Direct!

V případě Super Smash Bros. Ultimate se tak stane 5. října v 16.00 našeho času. Ve stejném měsíce dostane vlastní prezentaci i Animal Crossing, přesné datum však Nintendo nezveřejnilo.

Nová služba Nintendo Switch Online +

V průběhu vysílání došlo také k odhalení nové služby s názvem Nintendo Switch Online +. Cenu zatím neznáme, nicméně datum spuštění je naplánováno na konec října. Služba nabídne digitální kolekci her konzolí Nintendo 64 a Sega Genesis.