Tohle je PlayStation 5: odvážný design, který se v místnosti jen tak neztratí

Společnost Sony včera odvysílala vydatnou digitální prezentaci her pro PlayStation 5, na jejímž závěru se po měsících čekání konečně pochlubila designem očekávané konzole. Vzhled nového PlayStationu se koncepčně shoduje s dříve představeným ovladačem DualSence. V porovnání s Xboxem Series X, který vsadil spíše na nenápadný design, sálá z PS5 poměrně výrazný futuristický nádech.

Nová konzole od Sony dorazí na trh rovnou ve dvou variantách. Standardní PS5 nebude chybět Blue-Ray mechanika, kterou se výrobce rozhodl ukrýt do vypouklého pravého boku konzole. Na své si však přijdou i zastánci digitálního nakupování, právě pro ně si totiž Sony připravila PlayStation 5 Digital Edition. Ta sice bude postrádat mechaniku, zato však nabídne štíhlejší tělo a pravděpodobně také nižší cenu.

Reakce internetových vtipálků na sebe nenechala dlouho čekat. Záhy po představení se na sociálních sítích začaly objevovat humorné příspěvky, jejichž autoři konzoli přirovnávají například k Wi-Fi routeru. Připomeňme, že terčem vtipů se stal i Xbox Series X, který podle mnohých hráčů vypadá jako lednice.

The design of the PlayStation 5 looks like a router tho

Who would've thought pic.twitter.com/CQ2BVFHCrD

— Mamidre! at the Discø (@Mami_AtTheDisco) June 11, 2020