Tohle by u Applu neprošlo. Epic Games Store najdete přímo v obchodě Microsoftu

Už příští týden bude oficiálně uvolněn systém Windows 11, jehož součástí je mimo jiné i nový obchod aplikací. Microsoft mu dal nový kabátek a významně uvolnil pravidla ke zveřejňování aplikací. Díky tomu se Microsoft Store stane studnicí aplikací, které byste v konkurenčních obchodech hledali jen stěží. Zářným případem je například Epic Games Store.

Herní obchod Epic Games Store je tu s námi od roku 2018 a za svoji téměř tříletou existenci se snaží měnit zavedené pořádky v prodeji digitálního obsahu. Už od počátku vyvíjí nátlak na konkurenční obchody tím, že si bere z prodeje her menší podíl a více peněz pak připadá vývojářům. Kromě toho v něm najdete každý týden nějaký zajímavý herní titul zcela zdarma. Doposud bylo nutné si Epic Games Store instalovat do systému Windows „bokem“, díky uvolněným pravidlům Microsoftu jej však brzy najdete přímo v Microsoft Store.

The Epic Games Store is coming to the Windows Store! Microsoft is again leading the industry forward with Windows, now an open platform with an open store.https://t.co/nFWP9lUGpC

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 28, 2021