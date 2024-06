To tu ještě nebylo! Nový smartphone od Nothing dostane unikátní prvek

Carl Pei potvrdil, že Nothing Phone (3) dorazí až příští rok

Už příští měsíc bychom se ale od britské značky měli dočkat jiného telefonu

Ponese jméno CMF Phone 1 a nabídne velmi neobvyklý prvek

Britská společnost Nothing, za kterou stojí spoluzakladatel OnePlus Carl Pei, představila za krátkou dobu svojí existence bezpočet bezdrátových sluchátek a tři smartphony. Mimoto v jejím portfoliu najdeme ještě několik dalších produktů uváděných na trh pod separátní značkou CMF by Nothing – vesměs se jedná o dostupné mobilní příslušenství s originálním designem. Již brzy ale bude chtít tato podznačka nahlédnout do vyšší ligy.

Nothing Phone (3) až příští rok

Na začátku tohoto měsíce se na sociálních sítích společnosti Nothing objevila upoutávka na záhadný produkt – na obrázku bylo ukázáno černé zařízení se zapuštěným stříbrným šroubem.

Pochopitelně se vyrojila řada spekulací, o co může jít, načež nás šéf firmy Carl Pei záhy ubezpečil, že Nothing Phone (3) to nebude – ten je připravován až na rok 2025, přičemž Nothing k tomu má pádné důvody. Připravuje totiž radikální změnu uživatelského rozhraní Nothing OS, které bude do velké míry využívat umělou inteligenci. Pei prozradil, že se jeho společnost připravuje na „post-app“ svět, tedy svět po aplikacích.

There's been a lot of hype around AI. Some great, some confusing. It’s great to see new companies rethinking the user experience and form factors. However, there is no doubt that smartphones will remain the main consumer AI form factor for the foreseeable future. With over 4… pic.twitter.com/ERJc7xhwBa — Carl Pei (@getpeid) June 5, 2024

CMF Phone 1 přichází

Na Nothing Phone (3) si tak budeme muset nějakou chvíli počkat, to však neznamená, že Nothing letos žádný smartphone neuvede – ze záhadného zařízení ve zveřejněné upoutávce se totiž v minulých dnech vyklubal smartphone CMF Phone 1. A nebyla by to společnost Nothing, kdyby si pro své chystané zařízení nepřipravila nějakou specialitu.

Podle nově zveřejněné upoutávky nebude chystaný telefon disponovat průhlednými zády s Glyph rozhraním, ale otočným kolečkem, které známe z krabičky sluchátek CMF Buds nebo ovládacího panelu sluchátek CMF Neckband Pro. Funkce tohoto prvku je nám zatím utajená, nabízí se například ovládání hlasitosti či dalších položek, které lze regulovat krokem. Díky uniklé fotografii prototypu CMF Phone 1 v ochranném krytu můžeme pouze potvrdit, že tento kroužek bude situován do pravého dolního rohu zad.

Fotografie potvrzuje i několik dalších detailů, především duální fotoaparát v levém horním rohu, a několik parametrů vyobrazených na displeji. Ty navíc ještě doplňuje informátor Technerd, který fotografii prototypu na síti X zveřejnil. Podle něj má být CMF Phone 1 vyroben z plastu, záda budou variantně nabízena i ve veganské kůži. Kryt zad má být vyměnitelný a bude nabízen v zelené, černé, modré a oranžové barvě.

Čelní plochu telefonu bude údajně vyplňovat 6,7″ OLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a poměrně tlustými okolními rámečky. Mozkem zařízení má být čipset MediaTek Dimensity 7200 v kombinaci s 6 GB RAM s možností virtuálního navýšení o další 2 GB. Úložiště bude dosahovat kapacity 128 nebo 256 GB a půjde rozšířit microSD kartou.

6 GB LPDDR4X RAM + 128/256 GB UFS 2.2 Storage with MicroSD card support

50MP main camera + 50 MP Ultrawide camera (4k 30fps)

16MP selfie camera (1080p 30fps)

WIFI 6 , BT 5.3 , 2×2 MIMO

Nothing OS 2.6 with Android 14 pic.twitter.com/BrxUKXepPh — Technerd (@Technerd_9) June 3, 2024

Na zádech údajně najdeme dva 50Mpx fotoaparáty – hlavní a širokoúhlý, selfie kamerka má nabídnout rozlišení 16 megapixelů. Video bude možné zaznamenávat ve 4K rozlišení při 30 fps. CMF Phone 1 bude podporovat bezdrátové standardy 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, ovšem trestuhodně má chybět podpora bezkontaktního placení skrze NFC. O přísun energie se postará 5000mAh akumulátor s maximálním dobíjecím výkonem 33 wattů, nabíječka však v balení přítomná nebude. Operačním systémem bude Nothing OS 2.6 založený na Androidu 14.

CMF Phone 1 má být představen v polovině července, cena za variantu 6/128 GB má být stanovena na 249 USD (asi 6 900 korun s DPH).