To je fofr! iPhone 15 se pyšní nejrychlejším 5G připojením na trhu

Společnost Ookla realizovala analýzu rychlosti stahování v rámci 5G sítí

Podle výsledků měření si nejlépe vede modelová řada iPhone 15, která obsahuje 5G čip od Qualcommu

Telefony od Applu si v testu poradily i s konkurencí v podobě nejnovějších modelů od Samsungu

Nejnovější modelová řada telefonů od Applu zpravidla přichází na trh s celou řadou pokročilých technologií. Nejinak je tomu také v případě iPhonů 15, které oproti předešlé generaci nabízí mimo jiné vylepšený modemový čip Qualcomm X70 s příslibem nárůstu rychlosti stahování dat v rámci 5G sítí. A k významnému zlepšení v praxi opravdu došlo, což potvrzují výsledky měření analytické společnosti Ookla.

Rychlík jménem Max Pro

Nejvýraznější zlepšení zaznamenal iPhone 15 Plus, který ve srovnání s loňským modelem stahoval o 54 % rychleji. Značný nárůst vykázal také základní iPhone 15, a to o 45 %. Radovat se ale mohou i majitelé iPhone 15 Pro Max a Pro, u nichž došlo ke zvýšení rychlosti stahování o 27, respektive 25 %. Vyplývá to z dat získaných z online služby Speedtest, která měří rychlost internetového připojení.

Aktuální modelová řada iPhonů dosahovala nejrychlejšího stahování ze všech testovaných zařízení od Applu i konkurenčního Samsungu. Nejlépe si vedl iPhone 15 Pro Max, jehož mediánová hodnota se zastavila na 285 Mb/s, přičemž ostatní modely nezůstaly příliš pozadu. „Nejhůře“ ve srovnání dopadl iPhone 15 s naměřenou rychlostí stahování 249 Mb/s, i tak se ale zařadil před nejnovější smartphony od Samsungu včetně Galaxy Z Fold 5 či Flip 5.

Zlepšení i ve světě

Data společnosti Ookla nicméně pocházejí z měření na území celých Spojených států. To znamená, že konektivita se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, mezi něž patří například operátor, poloha či vzdálenost od velkého města nebo nejbližší telekomunikační věže. Sběr dat se uskutečnil v období od 22. září do 30. října letošního roku. Ke zlepšení rychlosti stahování došlo i v dalších zemích včetně Austrálie, Brazílie, Francie, Španělska či Velké Británie. Kompletní výsledky si můžete prohlédnout v závěrečné zprávě na webu společnosti.