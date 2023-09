Titan na iPhonu 15 Pro je skvělý! Přesto má jednu negativní vlastnost, shodují se recenzenti

Nové iPhony 15 byly představeny minulý týden a i nyní jsou stále jedním z nejžhavějších témat v technologickém světě. Kromě celé řady předností se nicméně objevují i nepříliš lichotivé zprávy, které mohou mít na některé uživatele negativní dopad, především pokud půjde o jejich výběr příštího modelu. Poměrně překvapivě se debatuje o jedné z větších změn u modelů Pro, konkrétně o jejich titanovém rámu. Ten nahradil nerezovou ocel a minimálně na první pohled se jedná o výrazný posun kupředu.

Jenže titanový rám má také jednu skrytou nevýhodu, o které se Apple nezmínil. V případě, že si zvolíte jinou barevnou variantu, než tu připomínající přírodní titan, bude v tomto odstínu vyveden i samotný rám. Nicméně ten není eloxován, ale je na něm nanesena pouze PVD vrstva, která má zabránit poškrábání. Jak se ale pochlubil na sociální síti X uživatel jménem Majin Bu, udělat pořádný vryp do rámu není až takový problém. V takovém případě na povrch vystoupí přírodní barva titanu, což je velmi viditelné především u tmavších odstínů iPhonu 15 Pro a Pro Max.

Someone has already managed to scratch the titanium edges of the new iPhone 15 Pro 💀 pic.twitter.com/qPWJV2vDrv

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 19, 2023