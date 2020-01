Tip na novoroční předsevzetí: dopřejte si digitální detox

Tradiční novoroční předsevzetí se tradičně týkají nezdravého jídla, jiní zase hodlají detoxikovat organismus od alkoholu. K tomu ale přibývá nový trend. Přibližně 85 % lidí si myslí, že jim přerůstají přes hlavu technologie a je třeba si občas odpočinout také od nich. Jen menší část ale zároveň dokáže své digitální hračky doopravdy čas od času odložit. Vyplývá to z reprezentativního výzkumu mezi dospělou českou populací (18–65 let), který pro T-Mobile zpracovala společnost Ipsos.

Závislost na digitálních technologiích vidí častěji jako problém ženy (v 89 % případů oproti 81 % u mužů) a lidé ve věkových skupinách 36–44 let a 56–65 let (86 %, resp. 90 % oproti průměrným 85 %). „Jde zřejmě o lidi, kteří sledují digitální závislost nejen u sebe, ale i u svých dětí či vnoučat, a tak jsou jejich emoce v této věci silnější,“ dodává Martina Kemrová, manažerka firemní komunikace T-Mobile.





Digitální detox alespoň jednou týdně

A jak jsou na tom Češi s digitálním detoxem v praxi? Alespoň jedenkrát týdně si jej podle průzkumu dopřeje 28 % z nich. Zatímco muži a ženy jsou v tomto směru nerozdílní, podíl digitálně abstinujících roste spolu s věkem. „V nejmladší skupině 18–26 let odkládá technologické hračky jednou týdně jen 13 % lidí, u lidí nad 54 let je to naopak 36 %,“ doplňuje Kemrová. Dalších 11 % lidí si offline stav dopřeje 1x měsíčně. I když 85 % dotázaných říká, že nám technologie přerůstají přes hlavu, doopravdy si od nich odpočinout tedy dokáže jen 39 %.

Proti tomu je velká skupina lidí, kteří se od digitálního světa oprostit nedokážou. Téměř čtvrtina dotázaných (24 %) o tom vůbec nepřemýšlí. Dalších 27 % je v roli závislých kuřáků: uvědomují si, že by to nebylo špatné, ale svou „hračku“ přesto neodloží. A 10 procent se bez technologií obejde v podstatě jen jednou ročně během dovolené. Celkem 61 procent lidí se tak od moderních technologií kromě dovolené nedokáže odpoutat.

Tip: Pokud si s digitálním detoxem sami nevěříte, zkuste některou z velkého množství aplikací do telefonu nebo do počítače. Většinou je najdete, pokud budete v příslušném obchodě s aplikacemi hledat pod heslem „Digital Detox“. Jejich princip je různý, od plnění výzev až třeba po nutnost zaplatit „výkupné“, pokud pokud naplánované offline období porušíte :-)