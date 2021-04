Tim Cook obdivuje Elona Muska, Apple dokonce spolupracuje s Teslou

Pokud si vzpomínáte, Elon Musk v prosinci minulého roku na Twitteru uvedl, že v době, kdy si procházel produkčním peklem s Teslou a Modelem 3, snažil se spojit s Timem Cookem. Ten aktuálně vede společnost Apple od dob, kdy Steve Jobs podlehl rakovině, a Musk jej žádal o schůzku, na které by mohli probrat případný prodej automobilky za jednu desetinu tehdejší ceny.

Cook tenkrát schůzku odmítl, odmítl se také vyjádřit k Muskově tvrzení a ani zástupci Applu informaci nijak nekomentovali. V podcastu Sway se však CEO jablečné firmy ohledně Muska vyjádřil v reakci na dotaz moderátorky Kary Swisher.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020