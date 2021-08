TikTok nabídne populární funkci, okopíroval i od Instagramu

Jestli se v dnešním světě sociálních médií dá s něčím počítat, tak s tím, že skoro každý chce mít ve své aplikaci nějakou formu Stories. To jsou krátká útržková videa či obrázky, často doplněné o hudbu či živý komentář. TikTok této funkci dosud odolával, možná proto, že samotná aplikace je právě o něčem takovém. To se však mění. Ze známých informací víme o experimentování se Stories i na dnes zřejmě nejpopulárnější sociální platformě.

Nová funkcionalita nebude o nic jiná než její sourozenci na jiných platformách – Stories na Facebooku, Story Pins na Pinterestu, Fleets na Twitteru a jako jeden z nejnovějších přídavků Shorts na YouTube. Hlavní odlišností Stories oproti běžně přidávanému obsahu je jejich vymizení nejpozději po 24 hodinách. Jako takové byly Příběhy převzaty Instagramem od kdysi mnohem více populárního Snapchatu, ale to je dávná minulost.

TikTok Stories?

Vykročí TikTok z davu a dá krátkým okamžikům ze života jméno? Spíše ne. Zůstane u klasického názvu. Vměstnají se do aplikace samotné, dostaneme se k nim posunutím na stranu, kde se objeví všechny takto přidané příběhy od účtů, které uživatel sleduje. Ukázku si můžete prohlédnout v následujícím tweetu.

Jak jsme se dozvěděli z vyjádření společnosti, veřejné testování už je také na cestě, ale jen v hrstce států mimo USA. „Vždy přemýšlíme, jak naši platformu vylepšit a jak přinést ještě bohatější zážitky našim uživatelům. Nyní experimentujeme s různými cestami, jak dát tvůrcům další možnosti, abychom jejich kreativní nápady přenesli do života TikTok komunity,“ uvedl mluvčí ve vyjádření.

Nová funkce byla oznámena jen den poté, co YouTube veřejně upevnil informace o svých Shorts, které jsou do července oficiálně dostupné i v České republice. Vybraní uživatelé by mohli dostávat až 10 000 dolarů měsíčně z celkového fondu pro tvůrce, ve kterém se objeví 100 milionů dolarů. Sociální média v dnešní době nemohou usnout na vavřínech.

Spousta lidí na světě má nějaký chytrý telefon s datovým balíčkem v kapse a tudíž může sjíždět nejnovější příspěvky okamžitě. Musí tedy neustále špehovat, kopírovat, vylepšovat a budou to dělat do té doby, dokud nevznikne jedna obrovská platforma, která bude mít v sobě vše, co ty ostatní, ideálně v ještě lepší verzi. Uvidíme, jak se TikToku nejnovější krok vyplatí.