TikTok, Instagram a YouTube jen se souhlasem rodičů, navrhují zákonodárci v New Yorku

Newyorští zákonodárci se snaží omezit vystavení dětí sociálním sítím

Možná budou potřebovat souhlas rodičů pro prohlížení obsahu účtů, které nesledují

Počítá se i s omezením doby strávené u obrazovky

Nový návrh zákona předložený ve státě New York by vyžadoval, aby děti získaly povolení rodičů k používání aplikací, které využívají algoritmy k zobrazování příspěvků. V praxi by se jednalo o For You stránky aplikací jako je TikTok, YouTube, Instagram a další.

Zákon, známý jako Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act, má podporu generálního státního zástupce a státní guvernérky Kathy Hochul. Ta ve svém prohlášení vyzvala rodiče k chránění jejich dětí před zlotřilými algoritmy sociálních sítí. Ty podle ní „sledují“ a „loví“ mladé lidi.

Sociální sítě souvisí s úzkostmi a depresemi

Zákonodárci poukázali na řadu studií, které prokazují souvislost mezi sociálními sítěmi a špatným duševním zdravím či kvalitou spánku, a to zejména při jejich nadměrném používání. „Platformy sociálních sítí podněcují národní krizi duševního zdraví mládeže, která poškozuje blaho a bezpečnost dětí,“ uvedla generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová.

„Mladí Newyorčané se potýkají s rekordní mírou úzkosti a depresí a na vině jsou z velké části společnosti provozující sociální sítě, které využívají návykové funkce, aby nezletilé udržely na svých platformách déle. Tento právní předpis pomůže řešit rizika sociálních sítí, která ovlivňují naše děti, a ochrání jejich soukromí.“

Legislativa by však dětem umožňovala vidět i neschválený obsah, včetně dezinformací či nebezpečných ideálů, propagujících například škodlivé stravovací návyky. A to pod podmínkou, že budou tyto účty sledovat.

Omezení v rukou rodičů

Návrh na druhou stranu vyžaduje po společnostech, aby v aplikaci umožnily rodičům nebo opatrovníkům omezit počet hodin, které děti na sociálních sítích mohou strávit nebo jim dokonce zamezit přístup v nočních hodinách. Od půlnoci do šesté hodiny ranní by děti měly rovněž zakázáno z těchto aplikací přijímat notifikace. Platformy sociálních médií, které by tyto zásady nedodržovaly, by mohly být povinny uhradit škodu až do výše 5 tisíc dolarů.

Zákonodárci navrhli společně s tímto i zákon, který by zakazoval shromažďování, používání, sdílení nebo prodej osobních údajů osob mladších 18 let. Oba zákony by mohly být navrženy newyorskému zákonodárnému sboru již na začátku roku 2024. Ve stejnou dobu má podobný zákon vejít v platnost v americkém Utahu.

