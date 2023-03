The Sims dostane konkurenci! Simulátor života Life by You vychází už v září

Life by You je nová simulační videohra, která chce konkurovat sérii The Sims

Stojí za ní studio Paradox Tectonic a vývojář Rod Humble, který pracoval i na Second Life

Studio Paradox Tectonic představilo svůj nový videoherní projekt jménem Life by You. Má jít o simulaci života, de facto přímou konkurenci sérii The Sims od Electronic Arts. Na nové hře dokonce pracuje britský vývojář Rod Humble, který se významnou měrou podílel na hrách The Sims 2 a 3 a taktéž na platformě Second Life.

Inspirace u The Sims je nepopiratelná, přesto Life by You slibuje nabídnout něco navíc. Hra má spoléhat na širší možnosti kustomizace všeho možného (nabízí se srovnání Cities Skylines a SimCity), obrovskou otevřenou mapu a implementaci skutečného jazyka a tedy i více či méně uvěřitelných rozhovorů jednotlivých postav.

Tvůrci vypustili krátký trailer, ale také delší 32minutové představení, kde přímo komentují jednotlivé novinky, které hra nabídne. Z dostupný záběrů je patrné, že Life by You bude chtít být výrazně realističtější než stylizované The Sims. Nicméně grafický kabátek z prvotních záběrů zrovna přesvědčivě nevypadá, posuďte sami.

Life by You dorazí na PC – konkrétně Steam a Epic Games Store – 12. září tohoto roku, tou dobou ještě v předběžném přístupu. O dostupnosti na konzolích Xbox, PlayStation nebo i Nintendo, popřípadě ceně zatím nemáme žádné informace.

Doplníme, že The Sims 4 je od loňského září zdarma pro všechny hráče. EA chystá nástupce s pracovním názvem Project Rene, který by měl nabídnout propracovaný multiplayer, otevřený svět a možnost propojení hráčů na PC s těmi na mobilních telefonech.