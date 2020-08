Test Volkswagenu Multivan: práce všeho druhu

V životě se vám může stát hodně věcí – třeba, že se vám narodí dvojčata. A to hned dvakrát. V tu chvíli se musíte dívat po autě, které nabízí minimálně sedm míst. Takových je na trhu poměrně dost, ať už jde o Volvo XC90, Škodu Kodiaq, Land Rover Discovery a takto bych mohl pokračovat. Avšak díky mému kamarádovi vím, že pokud to s cestováním společně s celou vaší rodinou myslíte vážně, pak si nekoupíte ani jedno ze zmíněných aut, ale sáhnete například po Volkswagenu Multivan.

Vaše designové očekávání musíte srazit nebezpečně blízko k nule, protože na autě, jako je Multivan, jen těžko mohou designéři vymýšlet nějaké zajímavé křivky, které vás oslní. S trochou nadsázky je Multivan krabice, která vám v interiéru nabídne to, co jen málo jiných aut na trhu. Abych však vše uvedl na pravou míru, testovaný Multivan měl například hezká 17palcová kola.

Řemeslník nebo byznysmen. A není to jedno?

Pojďme otevřít dveře a nastoupit do interiéru. Je úplně jedno, jaké dveře otevřete, protože i od řidiče se pohodlně dostanete na zadní lavici, kde si po těžkém obědě dáte dvacet. Vezmeme to však od pracoviště řidiče. Už i do Multivanu si můžete objednat plně digitální kokpit. Tedy displej před volantem, který nahradí klasické budíky. Displej infotainmentu je pak stejný jako například ve Volkswagenu Passat.

Dobrou zprávou pro všechny fanoušky technologii je, že všechny možné prvky se dostávají i do užitkových aut či vozů, které jsou daleko praktičtější a nehrají to jen na krásu. Multivan je krásným příkladem. Co však velmi zamrzí, je fakt, že při nastartování musíte strčit klíček do skříňky zapalování. To při ceně, která v našem případě překročila dva miliony korun, je i v přítomnosti všech možných asistenčních prvků trochu smutný a nelogický krok.

Multivan nabízí sedm plnohodnotných míst, kde každý cestující bude mít kolem sebe doslova královský prostor a stále vám zbude slušná kapacita pro vaše zavazadla. Přední dvě sedadla nabízejí loketní opěrky na obou stranách, což je něco, na co jsem si v Multivanu velmi zvykl. Co mi naopak chybělo, byla absence držáku na vodu uprostřed palubní desky. V Multivanu 6.1 si tak velkou láhev s vodou musíte dát do dveří. Avšak odkládacího prostoru tam je tolik, že nejednou byste tam mohli něco hledat i podobně dlouho jako vaše drahá polovička chytrý telefon v kabelce.

Prostor mezi sedadly je tak velký, že bez problému projdete do zadní části auta. Však jsem se o tom zmiňoval už výše. Druhá řada je na kolejnicích, podobně jako ta třetí, takže ji lze libovolně posouvat. Pochválit musím to, že si můžete připlatit i za integrovanou dětskou sedačku. Druhá řada sedadel je také otočná, což se hodí na nějaké to večerní povídání. Německá automobilka v konfigurátoru nabízí i multifunkční stolek. Pod třetí lavicí se nacházejí tři odkládací schránky, které pojmou dost věcí, které však máte vždy po ruce.

Lavice jde také sklopit, a to tak, jak znáte z klasických osobních automobilů, ale také na druhou stranu, čímž vznikne „lůžko“, na kterém je možné přespat. A to je jedna z největších výhod Multivanu – univerzálnost. Lze v něm spát, převážet mnoho věcí, pojme sedm lidí, nabídne velmi dobrý komfort a také moderní prvky. Díky nezávislému topení vám v noci nebude ani zima.

Za volantem jako v osobáku

Displej infotainmentu má úhlopříčku 9,2 palce a podporu jak Apple CarPlay, tak Android Auto. Nevýhodou je však to, že pokud budete využívat jeden z těchto dvou systémů, navigaci si na displeji před volantem nepromítnete. Jen pro upřesnění, to není problém Multivanu ani Volkswagenu, ale takhle to funguje u každé automobilky.

Samotný systém je jednoduchý i připojený k internetu, takže i vestavěná navigace má informace o dopravních zácpách a tak podobně. I to je jeden z důvodů, proč se za volantem Multivanu budete cítit jako v golfu či passatu. Nejen infotainment je stejný, ale stejný je také volant.

Podobně jako Volkswagen Golf i Multivan jde propojit s aplikací We Connect. Ze svého chytrého telefonu pak zjistíte polohu vašeho auta, jaký máte dojezd, ale také si lze do auta poslat cíl vaší cesty, který pak ve vozidle potvrdíte, nebo auto přes telefon odemknout, poslat tam děti, aby vám přinesly zapomenuté věci z auta, a pak auto zamknout. Aplikace je k dispozici jak pro iOS, tak Android.

Multivan si z osobáků bere také rozpoznávání dopravních značek. Za příplatek jistě stojí LED diodové světlomety, které nahrazují světlomety halogenové.

Starý osvědčený nafťák

Pod kapotou nám dělal společnost dvoulitrový naftový čtyřválec s výkonem 199 koní. Výkon šel na všechna čtyři kola přes sedmistupňovou automatickou převodovku DSG. Jedná se asi o nejlepší variantu, kterou si však zaplatíte. Za vaše peníze vám bude odměnou to, že i když Multivan naložíte po střechu, motor nebude mít s autem problém.

Přečtěte si také: Test Audi A5 Sportback: designová dokonalost

Volkswagen zapracoval také na odhlučnění motoru. Dvoulitrový turbodiesel je však trochu hlučnější, takže při rozjezdech ho budete slyšet. Jakmile se však zahřeje, pak už o něm příliš nevíte. To jedna z věcí, která se mi na Multivanu líbí. Jednak odhlučnění je opravdu velmi dobré a za druhé je to věc, která vám dává pocit, že sedíte více v osobním autě než v „pracovní“ a užitkovější dodávce. Spotřeba se pohybuje pod hranicí deseti litrů, osobně mi palubní počítač po 436 najetých kilometrech ukazoval spotřebu 8,2 litru.

Práce všeho druhu

Je jen málo činností, které Multivan nezvládne. Řezat s ním zatáčky není to pravé ořechové, ale nařezat nějaké to dříví a poté ho v Multivanu odvézt? To už můžete. Stejně tak lze svézt až šest lidí a vy si budete užívat jízdu na sedadle řidiče. Prostoru bude mít každý cestující habaděj a peněženka toho, kdo bude pravidelně Multivan tankovat, smutná rozhodně nebude. Jestli občas musíte na nějakou tu chalupu, kde by se vám hodil pohon všech kol, tak si ho stačí objednat.

Multivan už dávno není jen pracant. Však už byla řeč o tom, že stejný infotainment najdete i ve Volkswagenu Passat nebo Golf, a i displej před volantem mluví o tom, že Multivan jde s dobou. Má tohle auto vůbec nějaké nevýhody? Někdo může mít trošku problém s parkováním, jiný zase s tím, že Multivan není malé auto a třetí s tím si vše v infotainmentu nastavit. Tím nemyslím, že by to bylo složité, ale pokud někdo Multivan vymění po deseti letech, může se setsakra divit, jak moc velkou cestu tato legenda ušla.

Model Volkswagen Multivan Základní cena 1 774 245 Kč Cena testované výbavy 2 321 070 Kč Stupeň výbavy – Výkon 146 kW /199 koní Zdvihový objem 1968 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 7,9 Maximální rychlost (km/h) 198 Spotřeba paliva na 100 km 6,7 l (kombinovaná) Délka 4904 mm Šířka 2029 mm Výška 1990 mm Rozvor nápravy 3000 mm Hmotnost 2195 kg Objem palivové nádrže 70 litrů

Jasně, Multivan většinu lidí asi nechytne za srdce designem jako Arteon, ale ti, co už mají rodinu, se na to možná dívají poněkud jinak než já. Ale ani já nemám s Multivanem problém. Ba naopak, na čas za jeho volantem se těším, jen do cílové skupiny zatím nepatřím. Avšak nikdy neříkejte nikdy, stačí mít dvakrát štěstí v podobě dvojčat a jednoho dne budu ještě rád, že budu mít Multivan před domem.