Test Volkswagen Passat GTE Variant: skvělý univerzál

Automobilový trh dnes nabízí už celou řadu plug-in hybridních modelů a rozhodně už nejde o variantu jen pro lidi, co rádi experimentují či zkoušejí novinky na trhu. Však tento druh pohonu dnes má až na výjimky prakticky každá automobilka. I takový Volkswagen nabízí modely, které si můžete zapojit do zásuvky, a přesto máte pod kapotou spalovací motor. Jedním takovým je Volkswagen Passat GTE.

Aktivní sportovec

Volkswagen se vydal cestou designu laděného na sportovnější notu. Však už v minulosti byl například Golf GTE autem, které právě designovou stránkou patřilo do stejné rodiny jako GTI či GTD. Tím myslím nějaký ten sportovní nádech. Avšak plug-in hybridní variantu můžete uchopit hned z několika úhlů. Passat je osvědčeným modelem na českých silnicích, potkáte ho prakticky na každém rohu, což za prvé mluví o tom, že to nemůže být špatné auto, a za druhé o tom, že jen těžko někde s Passatem uděláte velkou parádu.

Pokud se přece jen chcete lehce odlišit, sáhněte například po poutavé modré metalíze, kterou Volkswagen označuje jako Aquamarin. Nezapomeňte samozřejmě na kola, protože ta dělají auto. V našem případě šlo o velikost sedmnáct palců a sami jistě vidíte, že vypadají daleko lépe než základní aerodynamické. Ty sice možná uspoří nějaké to palivo nebo elektřinu, ale jedná se o vrchol nevkusu. Taková kola si schovejte na váš elektromobil, kde dávají daleko větší smysl.

Pocitově lepší než na papíře

Plug-in hybridní Passat, podobně jako koncernová Škoda Superb iV, pracuje s benzinovou čtrnáctistovkou a elektromotorem. Maximální výkon je 218 koní a 400 Nm točivého momentu, což není nikterak špatná hodnota. Ba co víc, pocitově bych ani neřekl, že pod kapotou je pouze čtrnáctistovka.

Řeč čísel je pak následující. Z klidu na sto se dostanete za 7,6 sekundy. V režimu GTE, kdy dostanete z obou motorů maximum, pak o 0,2 sekundy rychleji a v Německu cestu dlouhou 225 kilometrů můžete stihnout i za jednu hodinu. A zavazadelník? Ten pojme 483 litrů a až 1613 litrů po sklopení zadních sedadel.

Jakmile se však vrátíte do naší malé republiky, v okolí vašeho bydliště zvládnete urazit 40–45 kilometrů čistě na elektřinu. Jen se musíte trošku krotit a plynový pedál neseznamovat na každé křižovatce s podlahou. Ano, dynamika elektromotoru je fajn, ale elektromotor je citlivý právě na plynový pedál a na profil trasy. Jestli vaše cesta do práce do druhé vesnice je 15 kilometrů, ale pouze do kopce, pak není problém, aby vám dojezd na elektřinu spadl i o dvojnásobek.

Když už jsem u dojezdu, tak bych měl zmínit také nabíjení. Z klasické domácí zásuvky 13kWh baterii nabijete za zhruba šest hodin. Tedy přes noc nebo přes klasickou pracovní dobu to není komplikace. Využívat však můžete také wallbox. V tu chvíli nabíjíte výkonem 3,6 kW, což znamená, že za necelé čtyři hodiny je baterie zcela nabitá.

Zvládne to i pod šest

Někteří kolegové říkají, že plug-in hybridní modely od koncernu nejsou v případě vybití baterie dvakrát efektivní. Upřímně, tuhle hru hrát nebudu, ale povím vám, že za 469 najetých kilometrů jsem měl auto s plnou baterií pouze dvakrát. Nějaké ty cesty po Praze, po menších městech a dvakrát jsem si střihl dálnici D11. A spotřeba? Ta se zastavila na 5,8 litrech, což je příjemná hodnota. Pro zajímavost, na dálnici s vybitou baterií se spotřeba pohybuje okolo 7,5 litru.

Pojďme se však podívat do kanceláře, kterou si možná přeje nejeden český manažer. Víte, Volkswagen Passat to nehraje na city. Není to kráska z baru, za kterou se každý otočí, ale ono to vlastně není vůbec špatně. Passat má přednosti někde jinde a klidně mě ukamenujte, ale prodejní čísla mluví za vše. Teď tedy nemyslím konkrétně variantu GTE, ale Passat jako takový.

Vítejte v nové kanceláři

V testovaném kusu byla sice látková sedadla, ta však měla masážní funkci. Sedí se v nich dobře a pozici za volantem si najdete poměrně rychle. Konfigurátor však nabízí dost možností, aby si každý vybral to, co preferuje, ať už jde o látková nebo kožená sedadla. Před volantem, jak už je zvykem, je displej, který nabízí několik druhů zobrazení. Veškeré technologické věci však řešíte přes středový infotainment.

Největší nevýhodou je, že na displeji je vidět veškerý dotyk, a tedy je hned upatlaný. Avšak to není výtka, to je fakt, se kterým musíte počítat. Ostatně se podívejte na váš chytrý telefon, dost možná je na tom velmi podobně jako displej v Passatu po prvním společném dni. Na můj vkus se systém po nastartování dlouho načítal. I na aktivování Android Auto jsem musel čekat déle, než by se mi líbilo. Jakmile se však systém poprvé načte, tak funguje svižně.

Prostředí je jednoduché, samozřejmě plně v češtině a na dobré seznámení vám bude stačit jedno větší cappuccino s sebou. Než je celé vypijete, budete systém dobře znát. Využívat můžete nejen Android Auto, ale také CarPlay. Pozor si však dejte na nepřítomnost klasického USB – vystačit si musíte s USB-C nebo bezdrátovým nabíjením. Bezdrátová podložka je dostatečné velká, vejde se na ni v pohodě i můj 6,9palcový telefon. V případě plug-in hybridní motorizace přes infotainment můžete nastavit, kdy má být auto nabité a zároveň vytopené.

Dejme si modelový příklad. Pondělí–pátek jezdíte do práce pravidelně v sedm hodin ráno. V autě si vše nastavíte a Passat bude v sedm hodin ráno plně nabitý a vytopený či vyklimatizovaný na teplotu, kterou si zvolíte. Příjemná záležitost. Avšak jedna z nejpříjemnějších funkcí vůbec je pro mě možnost odemykání auta chytrým telefonem. To však pouze s operačním systémem Android a jen vybranými modely. S vaším Androidem za pár tisíc korun to tedy s velkou pravděpodobností nezvládnete.

Na dálnici se vám může hodit adaptivní tempomat nebo hlídání jízdních pruhů. S prvním asistentem jsem neměl problém, ale hlídání jízdního pruhu je především na menších (okresních) silnicích dost citlivé a chtělo se se mnou hádat častěji, než bylo zdrávo. Naštěstí si vše můžete vypnout. Parkovací kamera, nezávislé topení nebo head-up displej, to vše v Passatu GTE můžete mít, je to jen otázka konfigurace.

Tři jízdní režimy, ještě více využití

Vybírat můžete ze tří jízdních režimů. První je hybridní, kdy si vůz sám určuje, jaký motor bude používat. Druhým je čistě elektrický mód, kde se využívá pouze elektromotor až do doby, kdy prošlápnete plynový pedál až na podlahu. Poté ihned naskočí i motor spalovací. A poslední režim je ten, kdy vozidlo drží aktuální stav baterie. To se hodí například na dálnici, kdy je efektivnější využívat právě spalovací motor a energii z baterie až v centru města.

Pokud byste chtěli, baterii můžete nabíjet i pomocí spalovacího motoru. V České republice však tohle řešení nedává příliš smysl. Na rozdíl od jiných států zde nemáme ulice, kde osobní auta nesmějí přesáhnout určitou hranici hluku.

Co se týká jízdních vlastností, tak pokud budete Passat GTE používat tak, jak byste měli, není mu co vytknout. Co tím myslím? Samozřejmě že při sportování narazíte, že se to jednak motoru nelíbí, ale ani podvozek vás dvakrát rád mít nebude. A co naplat, že díky přítomnosti baterie mi Passat GTE přišel stabilnější. Pořád je to primárně rodinné auto a tak byste k němu měli přistupovat. Jezděte tedy s Passatem GTE po městě na elektřinu, nebojte se i delších cest, ať už jde o cesty pracovní nebo nějakou tu dovolenou. V tu chvíli budete chyby hledat jen těžko.

Model Volkswagen Passat Variant GTE Základní cena 1 180 900 Kč Stupeň výbavy GTE Maximální výkon 218 koní Motor 1,4 TSi Palivo benzin Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 7,6 s Kapacita baterie 13 kWh Papírový dojezd na jedno nabití 62 km Délka 4767 mm Šířka 1832 mm Výška 1456 mm Rozvor nápravy 2791 mm

Tím se dostáváme zpátky k tomu, proč právě Volkswagen Passat potkáte na každém rohu. Však také za cenovku 1 180 900 Kč dostanete velmi dobře namíchanou kombinaci. Prostorné, ale také reprezentativní auto, dobré zpracování, rozumné jízdní náklady i velký zavazadlový prostor. V sériové výbavě už máte například parkovací senzory, systém pro udržování jízdního pruhu, asistenta jízdy v koloně i adaptivní tempomat. A díky speciální značce EL může být parkování na zónách v Praze jen příjemný benefit.