Test UV čističky PhoneSoap: jednou možná bude součástí každé domácnosti

Kvůli pandemii koronaviru většina z nás výrazně přehodnotila své hygienické návyky. Povrch našich smartphonů a další elektroniky se bakteriemi jenom hemží a na trhu se začínají objevovat nejrůznější UV sanitizéry, do kterých stačí vložit nejen telefon, ale třeba také peněženku, klíče, sluchátka či cokoliv dalšího, co se do připraveného prostoru vejde. Jedním z prvních produktů, který se už v roce 2012 objevil na trhu, je PhoneSoap. Po technické stránce se přitom nejedná o nijak složité zařízení.

My jsme se rozhodli objednat základní model UV sanitizéru PhoneSoap 3.0, který nás vyšel na 80 dolarů (zhruba 1900 Kč). V nabídce jsou i dražší varianty s vlastní baterií, takže nejste odkázáni na nutnost pokaždé čističku připojovat do elektrické sítě, jako v případě nám testovaného modelu. PhoneSoap 3.0 Pro se pro změnu pyšní výkonnějšími UV lampami, takže dezinfekční proces netrvá 10 minut, ale pouze pět, nicméně tahle verze se do prodeje dostane až za pár týdnů.

Na obrázku vypadá lépe než ve skutečnosti

Přiznám se, že když jsem PhoneSoap rozbalil, trochu mě zarazila kvalita a obyčejnost použitých plastů. Jasně, jde jen o detail, který na funkčnost nemá žádný vliv, ale je vidět, že na plastu se tady šetřilo. To naštěstí neplatí o celkovém dílenském zpracování, které je pevné.

PhoneSoap má celkem jednoduchý tvar (rozměry 216 x 127 x 45 mm) a potěší možnost výběru z několika barevných variant – kromě bílé můžete vsadit na růžovou, černou, šedou či zlatou. Osobně mi vzhled připomínal mobilní solárium, jen ten bronz chytrý telefon nechytí.

O tom, co PhoneSoap umí, by asi bylo zbytečné se dlouho rozepisovat. Jedná se o mobilní UV dezinfekci, která odstraní až 99,99 % bakterií. Dovnitř se vleze nejen telefon, ale také pouzdra standardních velikostí. Já jsem jej používal nejen k čistění telefonu, ale i klíčů, peněženky, karet či sluchátek. Jen v případě Samsungu Galaxy Fold jsem příliš neuspěl – v zavřeném stavu se do „solárka“ bez problémů vejde, v otevřeném už ale nikoliv.

Během čištění nemusíte mít strach, že o něco přijdete – PhoneSoap disponuje akustickým zesilovačem, který všechny zvuky vycházející z telefonu zesílí a vy tak budete například vědět, že vám někdo volá.

PhoneSoap kromě čištění může fungovat také jako univerzální nabíječka, protože na jeho těle najdete 2 USB porty (jeden USB-A a jeden USB-C). Čistící pouzdro tak po dokončení procesu nemusíte ihned schovat do šuplíku, ale můžete jej využít také jako pomalou nabíječku. Jen škoda, že výrobce zatím k sanitizéru nedodává evropský adaptér, ale pouze americkou koncovku, kterou jsem do zásuvky musel připojovat skrze redukci.

10 minut a máte vyčištěno

Do vnitřního prostoru o rozměrech 173 x 95 x 20 mm se pochopitelně vejde většina telefonů na trhu, ale vyčistit od virů a bakterií můžete prakticky cokoli, co se do PhoneSoapu vleze. Pro zahájení čištění musí být PhoneSoap 3.0 připojen k elektřině a jedno čištění trvá 10 minut. V průběhu dezinfekčního cyklu svítí logo blesku na víku přístroje a jakmile zhasne, je vydezinfikováno.

PhoneSoap využívá pro dezinfekci germicidní UV-C záření, které se používá například v nemocnicích. Světlo ze dvou zářivek zajišťuje kompletní 360° pokrytí plochy vložených předmětů, takže není třeba mít strach, že nějaké místečko vynechá. PhoneSoap likviduje i viry chřipky přežívající na povrchu mobilu. Zářivky v PhoneSoap 3.0 mají teoretickou životnost až 4 000 hodin, což je zhruba 24 000 použití.

Závěrečné hodnocení

PhoneSoap 3.0 je malá čistící stanice, která dezinfikuje (nejen) mobilní telefony. To, co dělá, dělá dobře a přístroji prakticky nelze nic vytknout, tedy až na ten obyčejný plast. Předností je UV čistění, vcelku rozměrný prostor pro umístění předmětů pro dezinfekci či USB, která lze využít pro pomalejší nabíjení. Nevýhodou je cena (80 dolarů), která i s poštovným z USA (20 dolarů) atakuje hranici 2 400 korun, a pak také fakt, že v tuto chvíli je PhoneSoap beznadějně vyprodaný.

Tip: Pokud se vám nechce utrácet za PhoneSoap, mrkněte se na náš podrobný článek, ve kterém vám ukážeme, jak správně dezinfikovat telefon pomocí prostředků běžně dostupných v domácnosti.

Nutnost být neustále připojen k elektřině, pokud chcete cokoli vyčistit, je taktéž celkem výrazný zápor. Ten se ale týká pouze modelu PhoneSoap 3.0. Jestli chcete telefon dezinfikovat také na cestách, pak se vyplatí sáhnout po verzi s přídomkem Go. Ta má baterii s kapacitou 6 500 mAh, která zvládne nabít telefon až 4x a provést až 45 sanitačních cyklů. Je ale zhruba o 500 Kč dražší. Přiznám se, že jsem si zvykl PhoneSoap pravidelně používat. Telefon zpravidla nechávám dezinfikovat každý den a alespoň mám jistotu, že jeho povrch zbavím nežádoucích bakterií.

Koncem července také půjde do prodeje verze Pro, která zkrátí dobu čištění na 5 minut. V případě předobjednávky si připravte 120 dolarů (cca 3 100 Kč včetně poštovného). Rostoucí poptávce po podobném typu zařízení si všimli i další výrobci – Samsung už například stihl představit bezdrátovou nabíječku s komorou pro dezinfekci a na Kickstarteru se za posledních několik týdnů objevily další podobné projekty. Nejvíce mě zaujal „toustovač“ MagBak Halo, který slibuje odstranění bakterií už za 30 vteřin. Jeho cena je ale téměř dvojnásobná.