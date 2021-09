Test Toyota Highlander (2021): tak chutná Amerika

Už 20 let prodává Toyota za velkou louží model Highlander. Letos se konečně dostal i do Evropy. Už z názvu „high“ je jasné, kam model zapadá. Toyota RAV4 vedle něj vypadá jako skutečný prcek. Zdálo by se, že Highlander bude lovit ve vodách podobně velkého Land Cruiseru, ale tak to není. Auta míří na úplně jiné zákazníky. Land Cruiser je skutečný off-road, který si kupují majitelé horských chat a vůbec řidiči, kteří se potřebují prokousat těžkým terénem. Highlander je parník určený pro pohodovou jízdu, nikoliv terén.

Velkorysost nezná mezí

Není to jen délkou 4966 mm nebo šířkou 1930 mm (bez zrcátek), ale především výškou 1755 mm, že Highlander působí jako velké auto. Pro představu – je o 10 cm vyšší než Škoda Kodiaq. Jak je auto velké zvenčí, tak je velké i uvnitř. V první i druhé řadě sedadel je místa na rozdávání v každém směru. Highlander je sedmimístný, takže má třetí řadu sedadel.

Zde už je místa méně, ale pořád srovnatelně s některými malými vozy. I v sedmimístném uspořádání zůstává použitelný kufr o objemu 241 litrů, pokud třetí řadu sedadel sklopíte do podlahy, máte k dispozici obrovských 658 litrů.

Komfort na palubě

Díky velkým rozměrům si Toyota mohla dovolit použít opravdu velká křesla, která jsou velmi pohodlná. Boční vedení není žádný hitparáda, ale k charakteru auta se hodí. S parníkem přeci neřežete zatáčky. Sedadla jsou samozřejmě vyhřívaná i ventilovaná. Displej s úhlopříčkou 12,3″ patří k těm největším, jaké v automobilovém světě můžete potkat.

Ovládání je podobné jiným Toyotám. Bohužel je systém Toyota Touch 2 už hodně zastaralý. Vždyť je s námi od nějakého roku 2014, což je už velmi dlouhá doba a tady nejen prémiová, ale veškerá konkurence Toyotě hodně utekla. Výhodou je, že infotainment zvládá Apple CarPlay i Android Auto, takže si vybrané aplikace spustíte s telefonu. Oba systémy ale fungují jen po USB kabelu.

Velkou výhodou je, že širokoúhlý displej lze rozdělit – v pravé části je prostor pro zrcadlení telefonu, v levé části si pak zobrazíte standardní infotainment vozu, tedy třeba pro zobrazení hybridního pohonu, jízdních dat nebo nastavení klimatizace. Takové rozdělení je velmi praktické.

Čtyřkolka díky hybridu

O pohon Highlanderu se stará benzinový čtyřválec o objemu 2,5 litru. Ten pohání výhradně přední kola a nabízí výkon 190 koní. Jako u všech hybridů Toyota je tento motor spřažen s elektromotorem o výkonu 134 kW. Zadní kola pak pohání pouze menší elektromotor. Ten dodává sílu 121 Nm a výkon 40kW. Celkový výkon soustavy je 182 kW (248 koní), takže jde o vůbec nejvýkonnější hybridní motor od Toyoty.

Stejný pohon využívá také RAV4, ale výkon je menší. Elektromotor využívá starší typ baterií typu NiMH, které jsou uložené pod druhou řadu sedadel. Jejich kapacita činí 1,9 kWh, což je na poměry fullhybridu nadstandardní hodnota. Highlander nemusí šetřit ani místem, ani hmotností, takže to zase tolik nevadí. Hybridní pohon 4. generace dělá auto opravdu živým.

Na 100 km/h zrychlí za 8,3 sekundy, což je slušná hodnota. Čistě na elektřinu se může pohybovat rychlostí až 125 km/h. Někoho může zamrzet omezovač rychlosti na 180 km/h, ale popravdě, s takovým panelákem je i tato rychlost hodně vysoká.

121 Nm na zadních kolech je opravdu slušná hodnota, zátah zezadu hlavně při rozjezdech pocítíte. Na dynamickou jízdu samozřejmě zapomeňte. Auto k ní nenabádá, v zatáčkách se perete s vysokou stavbou i vysokou hmotností. Naopak, pohodová a plavná jízda bude bavit i divochy. Pohon zadních kol tak využijete spíše pro snazší průjezd zatáček, rychlejší rozjezdy nebo při vyprošťování. Hodí se také při tahání přívěsů. Na kouli uveze Highlander až 2 tuny.

Jezdí za 8

Jak jsme u hybridů od Toyoty zvyklí, pohon umí být velmi úsporný a Highlander není výjimkou. Nečekal jsem, že by u takto velkého auta s velkým benzinovým motorem byla spotřeba pod 10 litry benzinu, ve skutečnosti jsem jezdil za 8. WLTP slibuje 6,6 litrů, což asi může být při troše sebeovládání pravda. Tohle se Toyotě opět povedlo.

Armáda asistentů

Jak jsme u dnešních aut zvyklí, nechybí jim armáda asistenčních systémů. Toyota Safety Sense je součástí standardní výbavy a obsahuje předkolizní systém – zabrzdí před autem, chodcem i cyklistou, adaptivní tempomat, udržení v jízdním pruhu, čtení značek.

Asistent pro odbočování na křižovatkách varuje řidiče a automaticky začne brzdit v případě, že řidič zatočí (vlevo či vpravo) do dráhy vozidla přijíždějícího v protisměru, resp. do trajektorie chodce přecházejícího vozovku z opačného směru po zatočení.

Model Toyota Highlander Základní cena 1 399 000 Kč Stupeň výbavy Executive Maximální výkon 248 koní Zdvihový objem 2487 ccm Palivo benzin + elektro Počet válců 4 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 8,3 Délka 4 966 mm Šířka 1 930 mm Výška 1 755 mm Rozvor 2 850 mm Cena testované výbavy 1 800 000 Kč Maximální rychlost 180 km/h

Hodně za málo

Highlander se povedl. Hlavně tím, že nechce být křížencem pro všechny. Nechce být sportovním SUV, nechce být terénním vozidlem. Za rozumné peníze chce nabídnout hodně prostoru a komfortu a to se mu v každém případě povedlo. Konkurenci má ale silnou.

Není tak technicky vyspělý, jako Volkswagen Touareg, není tak levný jako Kia Sorento nebo Hyundai SantaFe, nebude tak dobrý v terénu jako Jeep Grand Cherokee nebo Ford Explorer, nebude mít tak dobré jízdní vlastnosti jako Ford EDGE. Ale rozhodně bude nejúspornější a vnitřním prostorem bude patřit k premiantům.